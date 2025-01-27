جمهور الجزيرة مباشر يُعلق على تحرير أسرى فلسطينيين مقابل 4 مجندات إسرائيليات (فيديو)

وجه مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر التحية إلى الشعب الفلسطيني ومقاومته على إفراج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني مقابل 4 أسيرات إسرائيليات.

وأكد المشاركون عبر مقاطع مصورة، أن ما فعلته المقاومة في صفقة تبادل الأسرى يُعد إنجازًا حقيقيًّا على أرض الواقع.

وثمَّن المشاركون اتحاد حركات المقاومة الفلسطينية على قلب رجل واحد، مُعربين عن أملهم في إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

انتصار المقاومة

وذكر المشاركون أن عناصر المقاومة أكدت ذكاءها في الترتيب واختيار أسماء الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف المشاركون أن هدف الاحتلال الإسرائيلي كان تدمير قدرات المقاومة الفلسطينية وإنهاء حركة حماس لكنه فشل في ذلك، مشيرين إلى أن مشهد تسليم المجندات الإسرائيليات بعث الكثير من الرسائل وأهمها حب الشعب الفلسطيني لمقاومته والتفافه حولها.

الإفراج عن 4 أسيرات إسرائيليات

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أفرجت، السبت 25 يناير/كانون الثاني، عن 4 مجندات أسيرات إسرائيليات في عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

والمجندات الأربع اللاتي تم الإفراج عنهن هن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ، بحسب القائمة التي نشرتها كتائب القسام.