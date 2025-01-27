“فارغة”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تصريحات وزير دفاع إسرائيل بشأن غزة والضفة (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التي كشف فيها تطبيق الجيش الإسرائيلي الدروس المستفادة من غزة في عمليته في الضفة الغربية، ما هي إلا “تصريحات فارغة”.

وأكد المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مني بهزيمة ساحقة في قطاع غزة على أيدي أبطال المقاومة الفلسطينية.

وقالوا إن المقاومة أجبرت إسرائيل على الرضوخ والجلوس على طاولة المفاوضات، مشيرين إلى أن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن كسرها أبدًا.

“موجّهة إلى الداخل الإسرائيلي”

وأضاف المشاركون أن تلك التصريحات موجّهة إلى الداخل الإسرائيلي من أجل رفع روحهم المعنوية، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال تلقّى صفعة قوية من المقاومة في غزة.

“دروس غزة”

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد ذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُطبق الدروس التي تعلمتها في غزة، مع استمرار عملية كبيرة قال الجيش إنها تستهدف التصدي “لجماعات مسلحة” في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال إنه طوّر تكتيكاته في حرب المناطق الحضرية في ضوء خبرته في غزة، لكن المتحدث باسم الجيش، رفض تقديم تفاصيل حول كيفية تطبيق مثل هذه الدروس في جنين.