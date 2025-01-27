كيف علّق جمهور الجزيرة مباشر على محاولة إسرائيل عرقلة صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

علق مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر على رفض إسرائيل فتح محور نتساريم (الفاصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه) حتى تتسلم الأسيرة أربيل يهود. وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن إسرائيل تختلق أعذرا لكي تلغي اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

“نتنياهو مراوغ”

وأكد المشاركون إلى أن “نتنياهو مراوغ وبحث عن أي حجة لنقض اتفاق التهدئة”، مشيرين إلى أن إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين. وأضاف المشاركون أن “المقاومة لن تمنح إسرائيل فرصة عرقلة صفقة التبادل”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يقضي بأن تقوم حماس بتسليم المحتجزة أربيل يهود واثنين من المحتجزين قبل يوم الجمعة القادم. وفي المقابل ستسمح إسرائيل ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بعودة النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع.

400 أسير فلسطيني

وفي منشور على حسابه بمنصة إكس، قال الأنصاري إن حركة حماس ستقوم أيضا بتسليم 3 محتجزين إسرائيليين إضافيين يوم السبت، وفقا للاتفاق إضافة إلى تقديم معلومات عن عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويقضي التفاهم، وفق المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن تسمح السلطات الإسرائيلية، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع. كما ستسلم إسرائيل قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كل يوم أحد في المرحلة الأولى.