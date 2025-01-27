هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع لافتة على ركام منزل يحيى السنوار (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، بشكل واسع مع لافتة كبيرة بعنوان “سيد الطوفان” وُضعت على ركام منزل الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن “(سيد الطوفان) كلمات مختصرة تحمل في طياتها رمزية قوية وصوتا مدويا من وسط الركام” مؤكدين أن بيته لم يكن جدرانا وحجارة، بل رمزا للنضال والإصرار.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 “سيد الطوفان”.. لافتة على ركام منزل يحيى السنوار في خان يونس (فيديو) end of list

وتابع المشاركون أن “تعليق تلك اللافتة على منزل السنوار يؤكد أن روح المقاومة لن تُهزم، بل تعلو وتزهر طوفانا يروي الأجيال القادمة من الكرامة والعزة”.

أيقونة للعالم

وأضاف المشاركون أن “السنوار أصبح أيقونة للعالم والأقطار، ويحق لأهل غزة أن يتباهوا بالسنوار سيد الطوفان”. وقال المشاركون إن السنوار كان مقاتلا ومناضلا في الصفوف الأمامية مدافعا عن وطنه ومقدساته.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد رفعت لافتة كبيرة بعنوان “سيد الطوفان” على ركام منزل الشهيد يحيى السنوار في منطقة السطر بخان يونس.

وتأتي اللافتة في إطار الدعم المستمر من سكان قطاع غزة لقادة المقاومة بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر، الذي كان من بين أهدافه، حسب مراقبين، تدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة في القطاع.

وعلى أنقاض المنزل ذاته، ظهرت صورة للسنوار وهو يجلس مبتسما على أريكة فوق ركام منزله المدمر خلال عدوان إسرائيلي سابق على القطاع عام 2021، متحديًا الاحتلال، وهي صورة غزت منصات التواصل في ذلك الوقت.