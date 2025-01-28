شاهد: كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع عودة النازحين إلى شمال غزة

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر بشكل واسع مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسرا من منازلهم جراء الحرب.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن مشهد عودة النازحين إلى مسقط رؤوسهم أمر يسعد كل إنسان ذي ضمير حي أيا كان دينه أو عرقه أو قوميته، مشيرين إلى أن يوم العودة إلى الشمال يتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج.

“انتصار جديد”

وأضاف المشاركون أن عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال تعد “انتصارا جديدا” للشعب الفلسطيني ومقاومته، وقالوا إن الاحتلال حاول كسر شوكة المقاومة لكنه فشل، واستدلّوا على ذلك بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.

وشدد المشاركون على أن حق عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم ومنازلهم حق ثابت لا يقبل المساومة وأن ارتباطهم بوطنهم أقوى من أي تهجير أو عدوان.

مشاركون من غزة

وقال مشاركون من غزة إن الاحتلال الإسرائيلي دمر منازلنا بشكل كامل، ولكن بعودتنا إليها سالمين نسينا آلام الهدم والدمار.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية ومكتب الإعلام الحكومي في غزة، قد أفادا بفتح شارع الرشيد لعبور المشاة فقط بالاتجاهين صباح الاثنين، مؤكدًا على أنه “أنه لن يسمح لأي مركبة مهما كان نوعها أو شكلها بالمرور عبر شارع الرشيد الساحلي وفق الاتفاق”.

أما بخصوص المركبات بمختلف أنواعها، فسيتم فتح شارع صلاح الدين -محور نتساريم- أمامها في اتجاه واحد من الجنوب إلى الشمال عند الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي)، وجميع المركبات ستخضع للفحص من خلال المرور عبر أجهزة الفحص، وفق البيانين.