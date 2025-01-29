جمهور الجزيرة مباشر يعلق على مشهد عودة النازحين عبر محور نتساريم (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة عبر محور نتساريم تدل على نجاح استراتيجية المقاومة و”تعد فشلًا ذريعًا لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

وأكد المشاركون عبر مقاطع مصورة، أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، أن إرادة الشعوب تنتصر دائما في النهاية، مشيرين إلى أن “مستقبل نتنياهو السياسي انتهى بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة”.

وأعرب المشاركون عن فرحتهم بعودة النازحين إلى شمال غزة مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيبقى عليها مهما كلفه ذلك من تضحيات ولن يرضى بالتهجير مرة أخرى.

ووجه المشاركون التحية إلى سكان قطاع غزة على صمودهم الأسطوري وثباتهم أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت “أن عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين عبر ممر نتساريم وسط قطاع غزة هي تحطيم لأوهام النصر الكامل التي سوّقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.