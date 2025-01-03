جمهور الجزيرة مباشر يستنكر وقف السلطة الفلسطينية بث قناة الجزيرة (فيديو)

استنكر مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر قرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر إن قرار الغلق يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وعلى السلطة الفلسطينية أن تراجع حسابتها بشأن هذا القرار.

وأكد المشاركون أن شبكة الجزيرة تنقل للعالم الجرائم والكوارث التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مشيرين إلى أن السلطة الفلسطينية تسير على نهج إسرائيل.

وأضاف المشاركون أن السلطة الفلسطينية التي تحارب المقاومين وتعتقل الذين يدافعون عن الشعب ليس مستغربا عليها وقف بث الجزيرة، وتساءل المشاركون عن “الجريمة: التي ارتكبتها الجزيرة لتغلق السلطة مكاتبها”.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت، الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.

ونددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة في الضفة الغربية، واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.

واستنكرت الشبكة قرار السلطة الفلسطينية تجميد عملها وتغطيتها في الضفة الغربية، واعتبرت القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.