جمهور الجزيرة مباشر: سيطرة الجيش على جسر الملك نمر تحاصر الدعم السريع (فيديو)

قال مشاركون سودانيون من جمهور الجزيرة مباشر إن سيطرة الجيش السوداني على جسر الملك نمر لها أهمية استراتيجية كبيرة، إذ إنها تفتح الطريق أمام القوات المسلحة لدخول وسط الخرطوم وتحديدًا منطقة السوق العربي والقصر الجمهوري.

وأشار المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إلى أن بسط الجيش السوداني سيطرته على جسر الملك نمر يعنى إحكام السيطرة على مدينة بحري، وبذلك يحاصر “مليشيات الدعم السريع”.

وتوقع المشاركون أن يكون القصر الجمهوري تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية بعد أيام قليلة.

ووجه المشاركون التحية إلى القوات المسلحة السودانية على تقدمها الكبير في الخرطوم، واعتبروا أن السيطرة على جسر الملك نمر انتصار للجيش وللشعب السوداني.

بيان الجيش السوداني

وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، سيطرته على وسط مدينة بحري شمال الخرطوم، بما في ذلك جسر الملك نمر الرابط بين العاصمة وبحري للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان 2023.

وقال الجيش في بيان إن قواته سيطرت على وسط بحري وجسر الملك نمر، وإنها تتقدم في عدة محاور.

وأضاف أن ذلك جاء “بعد دحر مليشيا الدعم السريع، وتكبيدها خسائر كبيرة، فيما تستمر مطاردة الفلول الهاربة”.