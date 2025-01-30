جمهور الجزيرة مباشر: مشهد العودة إلى شمال غزة رغم الدمار دليل “صمود أسطوري” (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت أكثر من 90% من البنية التحتية في شمال قطاع غزة تدميرًا ممنهجًا، وكان هدفها أن تجعل الحياة فيه مستحيلة.

وعبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، شدد المشاركون على ضرورة إدخال تطعيمات الأطفال بشكل عاجل، وأكدوا أن هناك حاجة ملحّة وضرورية إلى إدخال المساعدات الإنسانية والخيام والأغذية والأدوية إلى شمال القطاع.

وأشار المشاركون إلى النقص الشديد في الخدمات الصحية والكهرباء والمياه، وطالبوا بدعم النازحين نفسيا للتعافي من آثار الصدمات التي تعرضوا لها.

“صمود أسطوري”

وأشار المشاركون إلى أن عودة النازحين رغم النقص الحاد في مقومات الحياة الأساسية والضرورية دليل على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني.

وكانت مدينة غزة في شمال القطاع قبل الحرب مركزا حضريًّا حيويًّا، لكن الحصار المشدد والقصف الإسرائيلي الممنهج وتحديدًا منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2024 لمناطق الشمال حوّلها إلى أكوام من الأنقاض والخرسانة.