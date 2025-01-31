جمهور الجزيرة مباشر: المقاومة الفلسطينية تعرف كيف تحقق المكاسب لشعبها (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، مع إفراج المقاومة الفلسطينية عن 7 أسرى بينهم 3 إسرائيليين مقابل 110 فلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن المقاومة الفلسطينية تعرف كيف تحقق المكاسب لشعبها ولنفسها.

وأعرب المشاركون عن فرحتهم بخروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي مشيرين إلى أن الأسرى الإسرائيليين يتمتعون برعاية صحية ويعاملون بشكل حسن من قبل المقاومة في غزة، بينما يتعرض الأسرى الفلسطينيون إلى التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

مطالبات بوقف الانتهاكات

وطالب المشاركون الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية سلّمت، أمس الخميس، الأسيرة المجندة الإسرائيلية آغام بيرغر، من بين ركام مخيم جباليا (شمالي قطاع غزة)، والأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود والثالث غادي موزيس، فضلا عن 5 محتجزين تايلنديين، من أمام ركام منزل الشهيد يحيى السنوار في خان يونس (جنوبا)، في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تضم 110 أسرى، بينهم 20 وصلوا إلى قطاع غزة.