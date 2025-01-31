كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تنصيب أحمد الشرع رئيسا لسوريا؟ (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر بشكل واسع مع تنصيب أحمد الشرع رئيسًا لسوريا للمرحلة الانتقالية.

ووجّه المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، التهنئة للشعب السوري على نجاح ثورته، وأكد المشاركون أن الإدارة الجديدة لسوريا لن تسير وحدها وسيكون لها داعمون من أبناء الشعب السوري بمختلف فئاته من أجل إعادة سوريا إلى دورها المهم والتاريخي.

وأعرب مشاركون عن أملهم أن يكون أحمد الشرع رئيسا لسوريا بشكل رسمي، وليس انتقاليًا.

وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية السورية العقيد حسن عبد الغني، يوم الأربعاء، تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، وحل الأجهزة الأمنية وحزب البعث والجيش ومجلس الشعب.