جمهور الجزيرة مباشر يعلق على وفاة الأطفال بسبب البرد في غزة ( فيديو)

أعرب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عن غضبهم من الوضع المأسوي لأطفال غزة وسط موجات البرد القارس، التي أودت بحياة بعض الأطفال.

وانتقد المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، الصمت الدولي إزاء وفاة الأطفال في مخيمات قطاع غزة، وتساءلوا عن دور الأمم المتحدة ومنظمات الطفولة مما يحدث للأطفال الفلسطينيين.

وقال المشاركون إن أطفال غزة يواجهون الموت إما بالقصف أو البرد أو الجوع نتيجة الحصار الإسرائيلي المتعمد، داعين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل العاجل لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

الأطفال حديثو الولادة في خطر

واستنكر المشاركون عدم قدرة دول العالم والمنظمات الأممية على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين في قطاع غزة، في ظل موجات البرد الشديدة ونقص الطعام والدواء.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) قالت، أمس الأحد، إن الطقس البارد في قطاع غزة تسبب في وفاة 7 من الأطفال حديثي الولادة على الأقل، حيث لا يجدون مأوى يحميهم من البرد.

وأضافت في منشور على منصة إكس، أن نحو 7700 من الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة “يفتقرون إلى الرعاية اللازمة لإنقاذ حياتهم”.