هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مطالب أعضاء بالكنيست بـ”تطهير” شمال غزة من السكان (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، مطالبة 8 نواب من أعضاء الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بتدمير مصادر المياه والطاقة في شمال قطاع غزة.

وقال المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن هذه الدعوات تدل على مدى الانحدار الأخلاقي والإنساني للقادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل.

وأضاف المشاركون أن هذه الدعوات دليل على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في عملية طوفان الأقصى، مشيرين إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا وثابتا على أرضه ولن يتركها أبدا.

وأكد المشاركون أن جيش الاحتلال الإسرائيل دمر قطاع غزة وحوله إلى قطع من الركام ما يدل على أن جيش لا يحارب المقاومة فقط بل يحارب الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتابع المشاركون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية وحرب تطهير عرقي على مرأى ومسمع من دول العالم.

تدمير مصادر المياه والطاقة

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن 8 أعضاء في الكنيست دعوا وزير الدفاع إلى “تطهير” شمال قطاع غزة من السكان، عبر إصدار أمر بتدمير كل مصادر المياه والغذاء والطاقة.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، الجمعة الماضية، فإن النواب الثمانية – وهم أعضاء بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع – طالبوا الجيش الإسرائيلي باستخدام الحصار وتدمير البنية التحتية وقتل أي شخص “لا يرفع الراية البيضاء” في شمال قطاع غزة. كما دعوا إلى استخدام هذه السياسة في أجزاء أخرى من القطاع.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن النواب الثمانية طلبوا من وزير الدفاع تنفيذ ما يسمى بخطة الجنرالات وفرض حكم عسكري للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).