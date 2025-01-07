جمهور الجزيرة مباشر: جرائم جنود الاحتلال لن تمر دون حساب وسيلاحقون أينما كانوا (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع تحذير من جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنود الاحتياط المسافرين إلى الخارج من خطر اعتقالهم بناء على شكاوى جنائية.

وقال المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى “الخط الساخن” لقناة الجزيرة مباشر، إن الجرائم التي يرتكبها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ستلاحقهم أثناء سفرهم.

وأضاف المشاركون أن الدماء التي سالت في غزة وجرائم الإبادة الجماعية لن تمر مرور الكرام وسيكون لها عواقب وخيمة على كل من شارك في قتل الفلسطينيين.

واستنكر المشاركون مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها جنود الاحتلال على حسابتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وهم يقتلون ويعذبون النساء والأطفال في غزة.

وأظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي أن الجنود ينشرون يوميًّا نحو مليون محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي؛ مما يزيد أخطار الكشف والملاحقة.

ملاحقات خارجية

كانت تقارير أمنية إسرائيلية أفادت بارتفاع محاولات ملاحقة جنود جيش الاحتلال قضائيًّا في الخارج، ووصفت هذه المحاولات بأنها “نهج نجاح محتمل”، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية.

جاء ذلك في أعقاب واقعة ملاحقة جندي إسرائيلي قبل فراره من البرازيل، بتهم ارتكابه جرائم حرب في غزة منذ شن الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكشف تقرير لقناة “كان 11” التابعة لهيئة البث، عن تقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.