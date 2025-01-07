جمهور الجزيرة مباشر يعلق على دعوة سموتريتش إلى إبادة نابلس وجنين (فيديو)

استهجن مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى إبادة مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية مثل جباليا في قطاع غزة.

وقال المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن تصريحات سموتريتش تُعَد تمهيدا لتوسيع حرب “الإبادة” التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، مشيرين إلى أن مستقبل الضفة الغربية لن يختلف عن “الإجرام الواقع في غزة ما دام هناك صمت عالمي مُخزٍ”.

وأضاف المشاركون أن هناك حربا منسية أخرى في الضفة الغربية، وهي مطاردة السلطة الفلسطينية وإسرائيل للمقاومين الفلسطينيين، مطالبين بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال فورا.

وتابع المشاركون أن مستقبل الضفة الغربية سيكون صعبا إذا استمرت دعوات التحريض الإسرائيلية، معربين عن أملهم في وجود قيادة فلسطينية موحَّدة، تكون قادرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر أن تصريحات سموتريتش تأتي بالتزامن مع الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

وكان وزير المالية الإسرائيلي قد دعا إلى جعل مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية مثل جباليا في قطاع غزة. وقال سموتريتش -وهو من قادة اليمين المتطرف- إن “نابلس وجنين يجب أن تكونا مثل جباليا“، في إشارة إلى البلدة الفلسطينية شمالي قطاع غزة التي تعرضت لدمار هائل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب مقتل 3 مستوطنين وإصابة 9 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق مدينة قلقيلية، حيث يقيم سموتريتش نفسه، الذي تعهّد بإلغاء اتفاقية أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة استعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.