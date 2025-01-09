هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خريطة إسرائيل المثيرة للجدل (فيديو)

ندد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، بنشر وزارة الخارجية الإسرائيلية لخريطة مزعومة لما يسمى مملكة إسرائيل التاريخية تضم أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن نشر هذه الخريطة يعكس العقلية التوسعية لإسرائيل ومحاولة تزييف التاريخ والجغرافيا لتبرير أطماعها.

وطالبوا الدول العربية بأن تتحد وتختار نهج المقاومة لوقف غطرسة إسرائيل ولتحرير فلسطين حتى لا تطمع في أراضي دول عربية أخرى، داعين في الوقت ذاته إلى تقديم هذه الخريطة المزعومة إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

“عالقة في وحل غزة”

ورأى مشاركون أن إسرائيل ما زالت عالقة في وحل غزة ولم تحقق أهدافها ولم تسترجع أسراها فكيف تحكم منطقة الشرق الأوسط؟ وأشار آخرون إلى أن نشر هذه الخريطة جاء بضوء أخضر من أمريكا وبريطانيا.

وأثار نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية الخريطة المزعومة، موجة انتقادات وإدانات رسمية من الأردن وفلسطين.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية من خرائط تشمل الأردن وفلسطين، وأكدت رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

إدانات رسمية

من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، نشر تل أبيب خرائط مزعومة لإسرائيل التاريخية تشمل أراضي دول عربية، وأعربت عن رفضها لذلك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، دعوات “مدانة ومرفوضة”.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم انها تاريخية لإسرائيل تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا، بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير… pic.twitter.com/GaRq06MQ3X — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 7, 2025

ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة بما وصفته بـ”الأطماع التوسعية” الإسرائيلية، على خلفية نشر الخريطة، إضافة إلى تصريحات لقادة إسرائيليين تدعو إلى ضم هذه الأراضي.