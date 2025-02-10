هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، إن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم وسط قطاع غزة، يمثل “ضربة قاصمة للكيان الصهيوني المتعجرف، وهزيمة استراتيجية لقواته”.

وأكد المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت جيش الاحتلال على الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وأضاف المشاركون أن الانسحاب الإسرائيلي يعد إنجازا كبيرا للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، موجهين التحية إلى الفلسطينيين على صمودهم أمام جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاروا في الوقت ذاته، إلى أن الانسحاب من نتساريم تم رغم تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لمغادرة محور فيلاديلفيا ومحور نتساريم تحت أي ظرف من الظروف.

“طوفان القدس قادم”

وقال المشاركون إذا لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من فلسطين كليًّا فإن طوفان القدس قادم لدحر هذا الاحتلال.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم كليًّا، بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر من احتلاله.

وفصل جيش الاحتلال محافظتَي غزة والشمال عن محافظات الوسط والجنوب أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأجبر وقتها مليون فلسطيني على النزوح تحت القصف والإبادة إلى جنوب وادي غزة.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ جيش الاحتلال رسميًّا الانسحاب من محور “نتساريم” من شارع الرشيد غربًا حتى شرق شارع صلاح الدين شرقًا، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار؛ مما مكَّن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني من العودة إلى شمال القطاع.