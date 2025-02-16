جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تسليم الدفعة السادسة من أسرى صفقة التبادل (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن المقاومة الفلسطينية نفذت ما تريده على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل “غزة إلى جحيم”.

وأكد المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أدركت أن تصريحات ترامب تدخل في إطار “الضجيج العالي”، لذلك فهي تُظهر تجاوبًا جيدًا مع الوسطاء، وتبدي ثباتًا بشأن ما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المشاركون أن المقاومة الفلسطينية تعطي دروسًا للعالم في السماحة والوفاء، وتُظهر سماحة الدين الإسلامي في التعامل مع الأسرى وفي العلاقات الدولية.

وتابع المشاركون أن الأسرى لدى المقاومة يخرجون في حالة صحية جيدة، على عكس الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذين يخرجون وهم في وضع صحي سيئ.

الاحتلال يرضخ لشروط المقاومة

وقال المشاركون إن “الاحتلال الإسرائيلي يتبادل الأسرى وهو صاغر بعدما أجبرته المقاومة على شروطها”.

وأمس السبت، سلَّمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن من بين الأسرى الثلاثة، ساغي ديكل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتوربانوف الذي يحمل الجنسية الروسية.

وحتى الآن، أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينيًّا بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها في قطاع غزة. وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن بقاء 73 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة.