صوت الناس

جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تسليم الدفعة السادسة من أسرى صفقة التبادل (فيديو)

مدة الفيديو 05 دقيقة 16 ثانية 05:16
16/2/2025

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن المقاومة الفلسطينية نفذت ما تريده على الرغم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحويل “غزة إلى جحيم”.

وأكد المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أدركت أن تصريحات ترامب تدخل في إطار “الضجيج العالي”، لذلك فهي تُظهر تجاوبًا جيدًا مع الوسطاء، وتبدي ثباتًا بشأن ما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المشاركون أن المقاومة الفلسطينية تعطي دروسًا للعالم في السماحة والوفاء، وتُظهر سماحة الدين الإسلامي في التعامل مع الأسرى وفي العلاقات الدولية.

وتابع المشاركون أن الأسرى لدى المقاومة يخرجون في حالة صحية جيدة، على عكس الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، الذين يخرجون وهم في وضع صحي سيئ.

أسرى فلسطينيون أفرج عنهم الاحتلال اليوم السبت
أسرى فلسطينيون أفرج عنهم الاحتلال يوم السبت (الأناضول)

الاحتلال يرضخ لشروط المقاومة

وقال المشاركون إن “الاحتلال الإسرائيلي يتبادل الأسرى وهو صاغر بعدما أجبرته المقاومة على شروطها”.

وأمس السبت، سلَّمت المقاومة الفلسطينية 3 أسرى إسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إن من بين الأسرى الثلاثة، ساغي ديكل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وتوربانوف الذي يحمل الجنسية الروسية.

وحتى الآن، أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينيًّا بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها في قطاع غزة. وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن بقاء 73 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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