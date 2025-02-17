كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تهديدات نتنياهو بفتح أبواب الجحيم على غزة؟ (فيديو)

تفاعل مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعّد فيها بفتح أبواب الجحيم إذا لم تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراح جميع الأسرى.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن نتنياهو “لا يهتم بأي قيم إنسانية أو أخلاقية أو حقوقية للشعب الفلسطيني”، وإنه “حوّل قطاع غزة إلى جحيم بعدما ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب”.

وأكد المشاركون أن المقاومة والشعب الفلسطيني لا يهتم بتصريحات نتنياهو، مشيرين إلى استمرار المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن الأرض والمقدسات مهما كلفها ذلك من تضحيات.

وأضاف المشاركون أن تصريحات نتنياهو تأتي في إطار الدعاية الإعلامية له، بعدما فشل في تحقيق أهدافه المعلنة في غزة.

دعوات إلى فتح المعابر

وطالب المشاركون بفتح المعابر وإدخال الاحتياجات الأساسية والضرورية إلى قطاع غزة، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك تنسيقًا كاملًا بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زاعمًا: “لدينا استراتيجية مشتركة، بما في ذلك الموعد الذي ستُفتح فيه أبواب الجحيم إذا لم يُطلَق سراح جميع الرهائن”.