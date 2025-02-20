جمهور الجزيرة مباشر يعلق على استعداد حماس لمفاوضات المرحلة الثانية (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتحرك بذكاء شديد في عمليات تفاوض صفقة تبادل الأسرى.

وأكد المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التهرّب من الوصول إلى الجولة الثانية من المفاوضات.

وأضاف المشاركون أن المقاومة الفلسطينية هي التي فرضت شروطها على الاحتلال الإسرائيلي “مما يعني أنها انتصرت سياسيا بعدما حققت نصرا عسكريا”.

تصريحات خليل الحية

وكان خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة، قد أكد أن المقاومة جاهزة للانخراط الفوري في تطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة.

واستدرك قائلا إن “العدو لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية”، مؤكّدًا ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون مماطلة.

وأوضح “ما زلنا نعمل ليل نهار، وفي كل الاتجاهات، ومع الوسطاء خاصة قطر ومصر، لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى، وخاصة فيما يتعلق بمواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة والوقود وبدائل الكهرباء، والسفر عبر المعبر ذهابا وإيابا، والصيد في البحر؛ للتخفيف من معاناة شعبنا وتثبيته في أرضه”.

بنود الاتفاق

وينص الاتفاق، الذي بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل على مدى 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما، وصولا إلى إنهاء الحرب.

وتركّز المرحلة الثانية على ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.