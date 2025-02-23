كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تسليم الدفعة السابعة من أسرى الاحتلال؟ (شاهد)

أظهر جمهور الجزيرة مباشر تفاعلًا واسعًا مع تسليم المقاومة الفلسطينية الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين لديها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن “مشهد تقبيل أسير إسرائيلي رأسَي مقاومَين فلسطينيَّين يحمل دلالات كبيرة ورمزية عميقة، تؤكد أن المقاومة الفلسطينية باقية في أرضها وتفي بوعودها”.

رسائل المقاومة

وأضاف المشاركون أن “المقاومة الفلسطينية وجهت رسائل عدة إلى العدو، منها عرض أسلحة استولت عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى صور قادة المقاومة الذين استشهدوا أثناء الحرب”.

وأوضحوا أن الحضور الكبير لوحدة الظل التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يؤكد أن “المقاومة لا تزال قوية، وتمسك بزمام الأمور”.

وقال المشاركون “المقاومة تتبع تعاليم الدين الإسلامي أثناء عمليات تسليم الأسرى، والحضور الكبير للأهالي خلال التسليم يدل على الالتحام بين الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

وفي هذا السياق، قالت حماس “إن الحضور الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو، يحمل رسالة متجددة للعدو وداعميه مفادها أن الالتحام بين شعبنا ومقاومته متجذر وراسخ”.

وأمس السبت، سلَّمت المقاومة 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.