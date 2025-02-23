هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مشهد تقبيل أسير إسرائيلي رأسَي مقاومَين (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن مشهد تقبيل أسير إسرائيلي رأسَي مقاومَين من كتائب القسام في قطاع غزة “يدحض أكاذيب الاحتلال بأن المقاومة الفلسطينية تقتل وتعذب، وأن الأسرى يعيشون في ظروف احتجاز صعبة كما يدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“.

وأضاف المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن الكلمات “لا يمكن أن تعبّر عن هذا الفعل الذي شاهده العالم كله على الهواء مباشرة”.

“مشهد عزة للمقاومة”

وتابع المشاركون “هذا المنظر مبدع في حد ذاته، وهو مشهد عزة للمقاومة الفلسطينية”.

وقبَّل أحد الأسرى الإسرائيليين رأسَي اثنين من مقاومي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أثناء وقوفهم على منصة التسليم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقوبلت هذه الخطوة بتصفيق حار من الحاضرين، الذين بادلهم الأسرى علامات النصر وإشارات التحية.

وسلَّمت المقاومة 6 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس السبت، ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل، كما سلَّمت 4 جثث لأسرى آخرين يوم الخميس.

وتُعَد الدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الأخيرة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، إذ يتبقى تسليم جثث 4 أسرى فقط ضمن هذه المرحلة التي تتضمن إجمالًا 33 أسيرًا، 25 منهم أحياء و8 قتلى.