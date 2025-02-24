جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تأجيل نتنياهو إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، إن تأجيل الاحتلال إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يعكس “الحالة النفسية” التي يعاني منها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته جراء المشاهد التي بثتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن ظروف الأسرى.

وذكر المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر، أن المقاومة تعاملت مع الأسرى الفلسطينيين “بكل إنسانية ولم تؤذِ أي أسير”، مشيرين إلى أن بعض الأسرى الإسرائيليين “قتلوا نتيجة قصف جيش الاحتلال”.

ودعا المشاركون المقاومة الفلسطينية إلى تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين إلى حين الإفراج عن باقي الأسرى الفلسطينيين والتزام نتنياهو بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

المقاومة لم تجبر الأسرى الإسرائيليين على تقبيل رؤوسهم

وقال المشاركون إن المقاومة الفلسطينية “لم تجبر الأسرى الإسرائيليين على تقبيل رؤوسهم، ولكن نتنياهو يريد الاستمرار في حربه على قطاع غزة“.

واستنكر المشاركون تعرّض الأسرى الفلسطينيين إلى عمليات تعذيب وحشي في سجون الاحتلال الإسرائيلي مشيرين إلى أنها ترقى إلى “جرائم حرب”.

وفجر الأحد، قرَّرت إسرائيل تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت، حتى ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما ادّعت أنه “احتفالات مهينة”. وهو ما استنكرته حماس، وقالت إنه يكشف “مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته”.

من جهته أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، أن تأجيل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الذين كان مقررًا الإفراج عنهم أمس السبت “تطور خطير”.

وقال أبو زهري، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن الحركة لن تسمح بتمرير تأجيل الإفراج عن الأسرى، مطالبًا الاحتلال بالالتزام ببنود الاتفاق.