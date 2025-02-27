جمهور الجزيرة مباشر يعلق على استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين وطولكرم (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عمليته العسكرية في جنين وطولكرم مطولة يثير القلق بشأن عمليات التصعيد المستمر في الضفة الغربية.

وأكد المشاركون عبر مقاطع مصورة، أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن السكان المدنيين هم الأكثر تأثرا بهذه العمليات إذ تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعقيد جهود تحقيق الاستقرار.

وأضاف المشاركون أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطولكرم هو تدمير البنية التحتية في هذه المناطق مثلما فعل في قطاع غزة، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الحدود في فلسطين وأنه يرتكب مجازر ضد الإنسانية في ظل الصمت الدولي.

الضغط على إسرائيل

وطالب المشاركون الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالضغط على قادة إسرائيل لإيقاف العمليات العسكرية في جنين وطولكرم وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن العملية العسكرية متواصلة شمالي الضفة الغربية تزامنا مع الاستعدادات لشهر رمضان، موضحا أن كتيبتين تشاركان في عملية عسكرية مطولة في جنين وطولكرم بالتزامن مع نشاط هجومي في مناطق أخرى، مشددا على أنه سيواصل العمل في الضفة الغربية في أعقاب التقييم الأمني الأخير لقادة المنطقة.

من جهتها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحملة الإسرائيلية على شمال الضفة الغربية هي الأطول والأكثر حدة منذ الانتفاضة الثانية، لافتة إلى أن إسرائيل تنقل انتهاكاتها في غزة إلى الضفة الغربية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك لمنع مزيد من الفظائع في الأراضي الفلسطينية وفرض عقوبات على المتورطين.