هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الإفراج عن نائل البرغوثي عميد الأسرى الفلسطينيين (شاهد)

أظهر مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، تفاعلا واسعا مع خبر الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي ضمن الدفعة السابعة لتبادل الأسرى، الذي يعد أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأعرب المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، عن فرحتهم وسعادتهم نتيجة إطلاق سراحه. ووجه المشاركون التهنئة له ولأسرته على نيل حريته.

إشادة بثبات البرغوثي

وأشاد المشاركون بثبات وصمود الأسير المحرر نائل البرغوثي بعدما قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 45 عامًا. وقال المشاركون “نفرح ونعتز بالحرية لكل أسير فلسطيني”، مشيرين إلى أن إطلاق سراحه يعد فرحة عميقة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وأضاف المشاركون أن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراحه، مشيرين إلى أن المقاومة انتصرت في معركة “طوفان الأقصى” وأن الشعب الفلسطيني هو الرابح من صفقة التبادل.

تصريحات البرغوثي عقب الإفراج عنه

وتحدث نائل البرغوثي للجزيرة مباشر، فور إبعاده إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد تحريره في صفقة التبادل بين المقاومة في غزة وإسرائيل.

وقال نائل البرغوثي الذي قضى 45 عامًا في سجون الاحتلال “إن المقاومة الفلسطينية أعطت وعدا قبل عشرات السنين بإطلاق سراح كل الأسرى، وستتكرر هذه العملية حتى يتم إنهاء وجود الأسرى في السجون”.

وأضاف نائل (68 عامًا) عن أوضاع الأسرى في السجون “كانت سيئة ولا تطاق، عنجهية ألمانية ووقاحة أمريكية أخذها العدو الصهيوني في كوكتيل واحد وشربه، قمة السلوك اللاأخلاقي باتجاه كل الأسرى، كانوا يمارسون كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي”.

وأشار إلى أن المعاملة تغيرت بشكل جذري في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفًا “سيكون هناك عنوان في المستقبل بأدبيات الأسرى ‘الكلب السجان والسجان الكلب’، فكانت الكلاب والسجانين بنفس اللحظة تمارس التعذيب على الأسرى من خلال استهداف الأسير المكبل بالإيادي والأقدام، وهذا التغير نتيجة حقدهم على المقاومة، لأنهم اعتبروا الأسرى نقطة ضعف، ولكنهم كانوا يستندون على جدار المقاومة من صغيرهم إلى كبيرهم”.

رسالة للشعب الفلسطيني

وأردف نائل أن “طوفان الدم الذي قُدم في بحر غزة عامت عليه قوارب الحرية للأسرى الفلسطينيين، وأن مهما قال من كلمات سيبقى هذا دينًا على كل العالم تسديده”.

وختم الأسير المحرر بتوجيهه رسالة للشعب الفلسطيني، مفادها أن الوحدة بالعمل وليس بالقول، إذ عليهم دعم المقاومة حتى التحرير مهما كان الثمن، كما حصل في الجزائر وفيتنام.

لقاء مع زوجة البرغوثي

واستضافت الجزيرة مباشر لقاءً عبر “الفيديو” جمع الأسير الفلسطيني المحرر نائل البرغوثي، الذي تحدث من القاهرة، وزوجته إيمان نافع التي شاركت من رام الله بعد أن حال الاحتلال الإسرائيلي دون لقائهما.

وعبّرت إيمان نافع خلال اللقاء في برنامج “المسائية” عن مشاعرها بعد سنوات طويلة من الفراق، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي منعها من السفر واستقبال زوجها بعد الإفراج عنه.

واعتقل نائل البرغوثي للمرة الأولى عام 1978، بتهمة الانتماء لحركة فتح والمشاركة في عمليات ضد الاحتلال، وحكم عليه بالسجن المؤبد وقضى من هذا الحكم 34 عامًا في السجن، ومن ثم حرر في صفقة وفاء الأحرار في 2011 ونال حريته لـ3 أعوام فقط بسبب إعادة الاحتلال اعتقاله عام 2014 بعدما اعتقد الاحتلال بأنه ينوي الترشح لحكومة حركة (حماس) إثر خطابه في جامعة بيرزيت آنذاك.