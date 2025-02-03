جمهور الجزيرة مباشر: الاحتلال يدمر جنين للتغطية على فشله في غزة (فيديو)

استنكر مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر تدمير الاحتلال الإسرائيلي نحو 20 منزلًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن ما يرتكبه الاحتلال في جنين يأتي في إطار التغطية على فشله في قطاع غزة.

وأضافوا أن الاحتلال يحاول خلع جنين من جذورها وتدمير البنية التحتية حتى لا تتكرر فكرة غزة في الضفة، مشيرين إلى أن فكرة المقاومة والنضال تجري في شرايين الشعب الفلسطيني.

وأعرب المشاركون عن خوفهم من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر وجرائم ضد الإنسانية في جنين بدعوى القضاء على المقاومة، مشيرين إلى أن حرب الاحتلال الإسرائيلي تعدت البشر وانتقلت إلى الحجر والشجر، مطالبين الشعب الفلسطيني بالوقوف على قلب رجل واحد في مواجهة “إرهاب جيش الاحتلال”.

كما استهجن بعض من متابعي الجزيرة مباشر أيضًا صمت العالم على التدمير الذي وقع في غزة ويتكرر الآن في جنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد فجَّر الأحد نحو 20 منزلًا في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في استمرار للعدوان على المدينة والمخيم منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التفجيرات الإسرائيلية ونسف منازل في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة “استمرار لحرب الإبادة” ضد الفلسطينيين. وفي بيان لها الأحد، أشارت حماس إلى “إصرار المحتل على نهج جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة، في ظل استمرار الصمت الدولي وغياب المحاسبة لمجرمي الحرب الصهاينة”.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف التدمير والتهجير. وأوضحت في بيان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “طالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية”.

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من نقل إسرائيل مظاهر “الإبادة والتطهير العرقي” من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، وطالبت بتدخل دولي عاجل.