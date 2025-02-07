“باقون مثل شجر الزيتون”.. جمهور الجزيرة مباشر يحيّي صمود أهالي غزة رغم الدمار والتحديات (شاهد)

وجّه مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر التحية إلى سكان قطاع غزة على تمسّكهم بأرضهم رغم الدمار وتضييق الاحتلال على المساعدات.

وقال مشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن هناك تهديدات مستمرة على أهل غزة مثل نقص المساعدات والمواد الأساسية إضافة إلى الأمطار والبرد الشديد ما يفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

“باقون مثل شجر الزيتون”

وأضاف المشاركون أنه مع نقص المساعدات يصر أهل غزة على البقاء في أرضهم في رسالة واضحة أن غزة ستبقى صامدة في وجه التحديات كلها.

وقال المشاركون “أهل غزة متشبثون بأرضهم مثل شجر الزيتون المتشبثة جذوره بأرض فلسطين“، وطالب المشاركون من الدول العربية والإسلامية بسرعة إعادة إعمار غزة خاصة مع تفاقم الوضع الإنساني في فصل الشتاء.

الاحتلال يخرق “البروتوكول”

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، يتعنّت الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ بند اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بإدخال آلاف الخيام إلى قطاع غزة لإيواء النازحين.

ووفقًا “للبروتوكول” الإنساني، كان من المفترض إدخال 60 ألف “كرفان”، و200 ألف خيمة لاستيعاب مئات الآلاف من النازحين، إضافة إلى 600 شاحنة يوميًّا محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود.

غير أن الاحتلال لم يلتزم بهذه التعهّدات، بل تعمّد تأخير دخول الشاحنات، ووضع عراقيل أمام إدخال المعدات الطبية والإنسانية، مما يضاعف معاناة سكان القطاع الذين يواجهون خطر المجاعة وتفشي الأمراض وعدم توفر المأوى، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.