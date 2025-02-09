جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تسليم الدفعة الخامسة من أسرى صفقة التبادل (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن صمود المقاومة الفلسطينية وبسالتها على أرض غزة، أجبرا الاحتلال الإسرائيلي على الدخول في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وأكد المشاركون، عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن المقاومة الفلسطينية “تلتزم بقيم دينية وأخلاقية وقوانين صارمة” في تعاملها مع الأسرى الإسرائيليين، إذ تحافظ على سلامتهم وسط ظروف صعبة.

وأشار المتحدثون إلى أن الأسرى الفلسطينيين في المقابل يتعرضون للتعذيب والتجويع والتهميش داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

وأشاد المشاركون بقدرات كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في الحفاظ على الأسرى الإسرائيليين وتأمينهم بعيدًا عن أعين الاحتلال، رغم تعقيدات الوضع الميداني.

التزام المقاومة ببنود الصفقة

وأضاف المشاركون أن المقاومة الفلسطينية في غزة ملتزمة ببنود اتفاق تبادل الأسرى، على عكس الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى عرقلة تنفيذ الصفقة وتأخير بنودها.

وأوضحوا أن نسبة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة أقل بكثير من المتفق عليه ضمن شروط الاتفاق، مما يعكس عدم التزام الاحتلال بتعهداته.

وكانت كتائب القسام قد سلَّمت، أمس السبت، 3 أسرى إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وبإتمام تسليم هذه الدفعة، تكون كتائب القسام قد سلَّمت 16 أسيرًا إسرائيليًّا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تنص على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين لدى المقاومة.

ووفقًا لمؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونها، بينهم نحو 600 أسير محكوم عليهم بالسجن المؤبد.