رسائل جمهور الجزيرة مباشر إلى أهالي قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان (شاهد)

وجه مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر رسائل إلى سكان قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال مشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر “كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالنصر والتمكين”.

وأضاف مشارك آخر “كل عام وغزة منتصرة صامدة، كل عام وغزة شوكة في حلق كل من يحاول أن يكسرها ويقهرها”.

وأكد المشاركون أنهم مع حلول شهر رمضان دائما ما يفكرون في أهل غزة وكيف يعيشون في ظل عدم وجود أي مقومات للعيش والحياة.

وطالب المشاركون “الدول العربية بالضغط على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر رمضان”.

كما استنكروا “الصمت الدولي على وفاة الأطفال في غزة نتيجة البرد القارس والجوع”.

وتابع المشاركون “يستقبل أهل غزة شهر رمضان بلا بيوت وبلا مساجد وبلا أسواق بعدما هدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

ومع حلول شهر رمضان تتفاقم معاناة أهالي غزة بعد حرب إسرائيلية استمرت أكثر من 15 شهرا.