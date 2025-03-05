جمهور الجزيرة مباشر يعلق على نتائج تحقيق الشاباك بشأن طوفان 7 أكتوبر (شاهد)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قضت على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر.

وأضاف المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن الهزيمة التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية بجيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ستسجلها الأكاديميات العسكرية وتدرّسها للأجيال القادمة لتبقى عبرة من عبر العصر الحديث.

وقالوا إن البعض كان يظن أن الجيش الإسرائيلي لا يقهر وأن تجهيزاته واستخباراته لا يمكن اختراقها، لكن هذه الحقائق تحوّلت مع طوفان الأقصى إلى “وهم وكذبة كبرى”.

وأوضح المشاركون أن معركة طوفان الأقصى أظهرت الفشل العسكري والاستخباري للاحتلال، مشيرين إلى أن حماس أعّدت لهذه المعركة منذ سنوات.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد أقر بفشله في تقديم إنذار سابق بحجم الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى).

وأشار تحقيق داخلي، نشرت هيئة البث الإسرائيلية نتائجه أمس الثلاثاء، إلى وجود خطأ كبير في تقدير خطة حماس، إذ لم يَعُدها الشاباك تهديدًا حقيقيًّا.

كما يُلمح التحقيق إلى مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الفشل يوم 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن سياسته التي شملت تحويل أموال إلى غزة وتجنب تنفيذ عمليات اغتيال لقادة المقاومة أسهمت في تعزيز قوة حماس.

وأكد التقرير أن الشاباك أوصى سابقًا باتباع نهج استباقي يشمل تنفيذ عمليات اغتيال، لكن القيادة السياسية رفضت تلك التوصيات. كما سلط التحقيق الضوء على ضعف تجنيد العملاء، ونقص المعلومات البشرية نتيجة تضييق حرية عمل الشاباك في غزة.

وقال رئيس الشاباك رونين بار في التقرير “لم نتمكن من منع وقوع المجزرة، وسأحمل هذا العبء طوال حياتي”، مشيرًا إلى أن التعامل الاستخباري لم يكن بالمستوى المطلوب.