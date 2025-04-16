هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع دخول الحرب في السودان عامها الثالث (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر خلال مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة مع دخول الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 إبريل/نيسان عامها الثالث.

وقال مشاركون إن انعدام الأمن جراء الاشتباكات الحالية تسبب في معاناة كبيرة للسودانيين، وأثّر في توفر احتياجات المواطنين الأساسية وتسبّب في تهجيرهم وعدم شعورهم بالأمن في بلادهم واصفين الوضع بأنه كارثي.

إما الانتصار وإما المفاوضات

ورأى بعضهم أن الحل لإيقاف الحرب يكمن إما في انتصار الجيش السوداني على الدعم السريع وإما في الذهاب إلى المفاوضات من أجل إنقاذ الشعب والوطن من هذه المأساة.

ومع هذا الجدل الواسع وتباين الآراء، قال أحد المشاركين إن الحل لا يكمن في التفاوض لأنه لا يرضي الشعب السوداني، بل يكمن في انتصار القوات المسلحة السودانية وسيطرتها على باقي السودان.

الالتفاف حول الجيش

وطالب مشاركون الشعب السوداني بالالتفاف حول جيشه الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن البلاد حسب وصفهم كما عبروا عن أمنياتهم بأن يعمّ السودان السلام والأمن والاستقرار.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في منتصف إبريل 2023.

ودخلت الحرب في السودان، أمس الثلاثاء، عامها الثالث بعدما خلّفت عشرات الآلاف من القتلى وأدت إلى تشريد 13 مليون شخص متسببة في أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث دون أن تلوح لها نهاية في الأفق.