مؤثرون رياضيون يعلقون على “الاكتساح الباريسي” لنهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تُوِّج فريق باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما اكتسح إنتر ميلان بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز أرينا” وبهذا يكون باريس سان جيرمان قد حقق ثلاثة من الألقاب هذا الموسم بعد فوزه بالدوري الفرنسي والكأس المحلية وأخيرا دوري أبطال أوروبا.

ووصف محللون ورياضيون هذا الإنجاز بأنه تتويج لمشروع طويل الأمد اعتمد على المواهب الشابة.

وقال اللاعب الدولي الأردني السابق مهند محادين إن الفوز جاء عن استحقاق تام، مؤكدا أن “حيوية الشباب” كانت السر في التتويج، وليس مجرد الأسماء الكبيرة، مشيرا إلى أن النتيجة القياسية في النهائي فاجأت الجميع.

من جهته، أشار صانع المحتوى الرياضي إسلام بهنسي إلى أن إدارة النادي كانت تحت ضغط جماهيري وإعلامي بسبب كثرة الإنفاق دون تحقيق اللقب، لكن المشروع الجديد القائم على لاعبين شباب وتكلفة أقل أثبت نجاحه رغم رحيل نجوم بحجم ميسي ونيمار ومبابي.

ووصفت رشا درويش صانعة المحتوى الرياضي، الفوز بـ”الاكتساح الباريسي”، مؤكدة أن الفريق ظهر متكاملا دفاعا وهجوما، على عكس إنتر ميلان الذي بدا عليه التوتر منذ الدقائق الأولى.

أما صانع المحتوى غيث ورديان فأشاد بمسيرة الفريق خلال البطولة، مؤكدا أن باريس حقق كل الألقاب الممكنة، وكان ينقصه فقط دوري الأبطال، وهو ما تحقق أخيرا بعد معاناة طويلة.

وأضاف صانع المحتوى إبراهيم أبو وطفة أن “التغيير في فلسفة النادي”، والاعتماد على المجموعة والمدرب المناسب، بدلا من النجوم الفرديين، كان عاملا حاسمًا في هذا التتويج التاريخي.