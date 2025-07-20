هكذا تفاعل سوريون من جمهور الجزير مباشر مع وقف الاشتباكات في السويداء (فيديو)

عقب إعلان وزارة الداخلية السورية عن توقف الاشتباكات في محافظة السويداء وخروج مسلحي العشائر العربية من المحافظة، تفاعل جمهور الجزيرة مباشر من خلال مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة مع هذا التطور.

وأرسل مشاركون مقاطع فيديو عبّروا فيها عن ارتياحهم لانتهاء القتال، لكنهم حذروا من أن الأزمة لن تنتهي ما لم تُعالج جذورها السياسية والاجتماعية.

ورحّب المواطن محمد السميرات بوقف إطلاق النار وخروج المسلحين من السويداء، لكنه شدد على أن “الحل لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط”، مطالبًا بمعالجة الأسباب الحقيقية وراء الاشتباكات، وفي مقدمتها تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن تسوية أوضاع المسلحين بما يحفظ كرامتهم.

ودعا السميرات إلى فتح حوار جاد بين الدولة ووجهاء المنطقة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

أما المواطن أحمد الحلي، فطالب عبر رسالته بمحاكمة الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الدروز في سوريا، واعتبر أن تسليم سلاحه وسلاح الميليشيات التابعة له للدولة السورية هو الخطوة الضرورية لفرض الاستقرار في السويداء.

كما شدد الحلي على “ضرورة منع التدخل الإسرائيلي في الشؤون السورية” على حد تعبيره.

فتح قنوات الحوار

من جانبها، اعتبرت السورية ليلا ياسين أن وقف القتال لا يكفي وحده لمنع تكرار المواجهات في المستقبل، مؤكدة على أهمية فتح قنوات الحوار بين العشائر والمجتمع المدني والحكومة، إلى جانب توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتطبيق القانون بشكل عادل على جميع الأطراف دون تمييز.

أما محمود الغزالي، فخاطب أبناء الطائفة الدرزية قائلاً “يجب التخلي عن حكمت الهجري لأنه السبب في هذه المقتلة”، مشددًا على أن “الطائفية محرقة ستحرق الجميع، ونحن نعيش معًا منذ مئات السنين، ويجب أن تبقى سوريا موحدة بعيدًا عن الفتن”.

بدوره، قال المواطن محمد حسن إن “الحل الحقيقي يبدأ حين ينضوي الجميع تحت العلم السوري وتحت شرعية الدولة السورية”، محذرًا من خطورة النزعات الانفصالية التي وصفها بأنها “أجندات خارجية لا تخدم الشعب السوري”.

وفي السياق ذاته، وجه مهند من سوريا انتقادات مباشرة إلى حكمت الهجري، معتبرا أن “المشكلة ليست مع الدروز كطائفة، بل مع الهجري وأتباعه الذين جروا المنطقة إلى أزمة خطيرة”، على حد وصفه.

يُذكر أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في السويداء قبل أسبوع أوقعت المئات بين قتيل وجريح، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الاستقرار الهش في جنوب سوريا.