شقيق مفقود في غزة: خرج عدي ليجلب كيس طحين.. فاختفى بين آليات الاحتلال (فيديو)

قال محمود حمادة الجملة، شقيق أحد المفقودين خلال محاولته الحصول على المساعدات في منطقة زيكيم شمال غزة، في مقابلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، إن شقيقه عدي حمادة محمد (19 عامًا) فُقد منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى اليوم.

وأوضح محمود أن شقيقه توجه مع مجموعة من شبان الحي للحصول على مساعدات غذائية، مضيفًا: “بحسب شهود عيان، تقدمت آليات الاحتلال نحو المتظاهرين قرب المساعدات، وخلال ذلك اختفى عدد من طالبي المساعدة، ومن بينهم أخي عدي وشاب آخر، ولم نعرف مصيرهما حتى اللحظة”.

وتابع: “منذ شهرين ونحن لا نعلم إن كان حيًا أو ميتًا، أملنا بالله كبير، لكننا نطالب أي جهة معنية أو أي إنسان لديه ضمير أن يساعدنا بمعلومة عنه”.

وأشار محمود إلى أن شقيقه خرج بحثًا عن كيس طحين ليعيل أسرته التي تعاني ظروفًا قاسية: “أنا مصاب، ووالدي مصاب، وأخي الكبير أيضًا مصاب، وهناك أربع بنات في البيت، عدي خرج ليعود بكيس طحين، لكنه لم يرجع لا بالكيس ولا بنفسه”.

وعن معاناتهم اليومية قال: “لو كنا عرفنا أنه استُشهد لكنا ارتحنا، ولو كان أسيرًا لعرفنا مصيره، لكن أن يبقى مفقودًا فهذا وجع لا يوصف”.

وتحدث محمود عن رحلة نزوحهم المستمرة: “تنقلنا من منطقة إلى أخرى هربًا من القصف والجوع كنا نصمد في الشمال رغم المجاعة والقصف، لكننا اضطررنا للنزوح مرات عدة مع اقتراب الجيش، خلال النزوح أصبنا أكثر من مرة، ومع ذلك نحمد الله على بقائنا أحياء”.