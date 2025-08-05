جمهور الجزيرة مباشر يعلق على شروط حماس لإدخال الطعام والدواء لأسرى الاحتلال (فيديو)

منذ يومين طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصليب الأحمر بالتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإدخال الطعام والدواء للأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وردت حركة حماس أنها تقبل بهذا الطلب لكن بشروط منها فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مناطق القطاع، ووقف طلعات الاحتلال الجوية بكل أشكالها في أوقات استلام الطرود للأسرى.

كما أكدت حماس أنها لا تتعمد تجويع الأسرى، لكنهم يأكلون مما يأكل الشعب الفلسطيني في غزة، وقالت إن الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار.

وتفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع هذا الخبر وعلق عليه بوجهات نظر مختلفة.

“أهداف حماس”

من سوريا، قال أيمن سيف الدين إن “حركة حماس تسعى من خلف هذه الشروط إلى هدفين، أولهما الاستثمار في حالة الضغط الشعبي والغليان في الداخل الإسرائيلي على حكومة الاحتلال ما قد يزيد من الشرخ الموجود في إسرائيل وبالتالي قد تتوقف الحملة البربرية على غزة في وقت قريب”.

وتابع “أما الهدف الثاني لحماس خلف هذه الشروط، فهو إيصال رسالة شديدة العمق معبرة عن المستوى الكارثي والإنساني الذي يعاني منه أهل غزة وهذا ما يحمل العالم مسئوليته للضغط على حكومة نتنياهو لإيقاف الحرب على غزة”.

عبد القادر الشامي من اليمن، تمنى أن تؤدي هذه الشروط إلى إدخال الكثير من المساعدات وإيقاف الحرب وأن يفك الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة.

أما مها قادوم من فلسطين، فقالت أن دخول المساعدات إلى غزة بشكل مكثف وكبير هو واجب إنساني وقانوني ودولي وهو أمر طبيعي لإنقاذ غزة.

من مصر، يقول السيد عدمي “هذه الشروط هي أمر طبيعي فبعد عامين من الحرب الضروس والعدوان الغاشم المجرم على قطاع غزة أثبتت إسرائيل أنها لا تحترم أي عهود أو مواثيق أو قوانين أو مفاوضات أو وسطاء وأنها لا تعرف إلا لغة القوة وهو ما أدركته حركة حماس منذ زمن بعيد”.

وأضاف أن ورقة الضغط الوحيدة بيد حماس الآن هي الأسرى الإسرائيليون ولا خيار أمام حماس إلا استغلال هذه الورقة بكل ما أوتيت من قوة في التفاوض وهي الآن تفعل ذلك.

وفاء شامخ من تونس، تتعجب من مطالبة طرف يعيش تحت حصار خانق يعاني فيه شعبه من مجاعة حقيقية ونقص شديد في الغذاء والدواء أن يعتني بأسرى، وقالت إن هذا السؤال يعكس مأساة إنسانية في غزة “لذا عندما اشترطت حماس إدخال المساعدات لأهل غزة قبل السماح بإيصال الغذاء والدواء للأسرى الإسرائيليين لم تكن هذه الشروط من باب التعنت، بل من منطلق إنساني بحت إذ من الصعب أن تطلب من شعب محروم من أبسط حقوقه أن يقدم الرعاية لمن هم في الأسر بينما هم يعانون”.

ومن اليمن، قال أبو محمد اليزيدي “من حق حركة حماس أن تشترط لإدخال الغذاء والدواء للأسرى الإسرائيليين في القطاع، لأن سكان غزة والذين هم أكثر من 2 مليون إنسان يعانون من الجوع ومحاصرون”.