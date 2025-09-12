مسنة هولندية في عيدها الـ75.. تحوّل الاحتفال إلى جولة بالدراجة نصرة لفلسطين

اختارت العجوز الهولندية ماريا ريميرسوال أن تحتفل بعيد ميلادها الخامس والسبعين بطريقة غير تقليدية، عبر القيام برحلة على دراجتها في مختلف أنحاء هولندا للتعريف بالقضية الفلسطينية وما يعانيه الفلسطينيون يومياً.

تقول ماريا: “أنا من مدينة لايدن التي انطلقت منها في الأول من سبتمبر، وسأعود إلى منزلي في الأول من أكتوبر”، بعد أن تكون قد مرت بجميع المقاطعات الاثنتي عشرة في البلاد، وزارت 30 مدينة.

وتضيف أنها في الغالب لا تسافر وحدها، إذ ينضم إليها آخرون، كما حدث البارحة حين انضم لها أربعة حاملين أعلام وبدوا معها وكأنهم موكب.

كانت ماريا قد خططت للاحتفال بعيد ميلادها، لكنها شعرت أنها لا تستطيع الفرح بعدما شاركت في مظاهرات عدة واكتشفت حجم الظلم القائم، فقررت تخصيص المال والوقت لهذه الرحلة وتقول: ” جهزتُ عربة صغيرة، وأعددت منشورات ومواد توعوية، وبدأت العمل”.

تعود بداية الفكرة إلى شهري مارس وإبريل الماضيين، عقب المظاهرة التي تزامنت مع افتتاح متحف الهولوكوست، حيث أثار غضبها ما اعتبرته شيطنة لمتظاهرين سلميين بينهم كثير من اليهود، بعضهم ارتدى قلنسوات محاكة بألوان العلم الفلسطيني، تقول: “أثر ذلك في كثيرًا، وقلت لنفسي إذا كان هؤلاء الشباب اليهود يقفون ضد الإبادة، فلا بد أن أتحرك أنا أيضًا”.

تحمل ماريا في عربتها بطاقات تعريفية ومنشورات حول ما يجب مقاطعته، إضافة إلى كتب صغيرة مثل فلسطين في سكرات الموت، توزعها على الناس ليقرأوها ويمرروها لغيرهم.

وتوضح: “اخترت فلسطين لأننا كأوروبيين شركاء في المسؤولية؛ أوروبا سمحت لإسرائيل لعقود بابتلاع الأراضي، وحكوماتنا قادرة على اتخاذ مواقف مؤثرة كالمقاطعة، بينما في أماكن أخرى، مثل السودان، تأثيرنا محدود وما يحدث في فلسطين اليوم هو الأسوأ في العالم”.

تضيف ماريا أن التحيز والظلم يحرمانها النوم، إذ قضت أسبوعاً كاملاً بلا نوم بعد مظاهرة الهولوكوست وما جرى مع لاعبي مكابي، مؤكدة أن هدفها من الرحلة هو زيادة وعي الناس بأن ما يحدث في فلسطين إبادة جماعية لم يعد بالإمكان إنكارها.

وعن التبرعات، تقول إنها تجمع الأموال لصالح منظمة “أولف”، لكن الوعي بالنسبة لها أهم من المال، ومع ذلك، فقد جمعت حتى الآن أكثر من عشرة آلاف يورو استُخدمت لتأمين مياه الشرب، بعدما أصبح إدخال الطعام والدواء شبه مستحيل.

وتختتم رسالتها للناس بالقول: “انتبهوا لما يحدث ولا تغمضوا أعينكم، هذه حياتكم وعالمكم أيضًا، حاولوا أن تفعلوا الخير بما تستطيعونه، حتى لو كان بسيطاً”.