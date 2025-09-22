جمهور الجزيرة مباشر يعلق على توالي الاعترافات الدولية بفلسطين (فيديو)

علَّق عدد من جمهور الجزيرة مباشر على توالي الاعترافات بدولة فلسطين، قائلين إنها جاءت نتيجة للزخم الذي شهدته القضية الفلسطينية عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلن عدد من الدول الغربية أخيرا، بينها بريطانيا، صاحبة وعد بلفور الذي أرسى أساسًا لإنشاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وانضم إليها كل من كندا وأستراليا، بالإضافة إلى فرنسا وعدد من الدول مثل أندورا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو. وبهذا الاعتراف، يرتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 150 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

وعلَّق جمهور قناة الجزيرة مباشر على هذه التطورات، إذ قال شريف الشريف من العراق إن موجة الاعترافات المتتالية من بعض الدول الأوروبية بفلسطين تُعَد من أبرز نتائج السابع من أكتوبر.

ورحَّب وليد أبو شرار بهذه الخطوة، وقال “هذه خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح”. وأكد عبد الله أبو سليمة من مصر أن هذا الاعتراف ما كان ليحدث لولا تضحيات الشهداء وصمود غزة وبطولات كتائب القسام وسرايا القدس وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال مجدي هزاع من اليمن إن “الاعتراف بدولة فلسطين من دول كبرى وعظمى، مثل بريطانيا التي كانت الداعم الرئيس للعدو الصهيوني، وكندا وأستراليا، هو اعتراف مهم رغم أنه لا يغيّر الكثير على الأرض، لكنه يشير إلى أن إسرائيل وحكومة نتنياهو لم تحقق شيئًا، بل ارتد كل ما فعلته ضدها”.