من هو أليكسيس تسيبراس ؟

رئيس الحكومة اليونانية

أليكسيس تسيبراس (40 عاما) أصغر رئيس حكومة يوناني منذ 150 سنة.

– شكّل الحكومة اليونانية بعد فوز حزب اليسار “سيريزا”

بالانتخابات البرلمانية يناير/ كانون الثاني 2015.

– ولد في العاصمة أثينا لعائلة من الطبقة الوسطى عام 1974 بعد أربعة أيام فقط من

سقوط الدكتاتورية العسكرية اليونانية.

– نشأ بالقرب من استاد باناثينايكوس لكرة القدم وكان يحضر كل المباريات المُقامة

فيه ومعروف عنه عشقه للساحرة المستديرة.

– في المدرسة الثانوية في الثمانينيات، انضم إلى جمعية الشبيبة الشيوعية .

– عام 1990، قاد وهو في سن 16 عاما مظاهرات ضد الحكومة عندما اقترحت خصخصة

التعليم.

– عام 2000، تخرج تسيبراس في الجامعة بعد حصوله على شهادة في الهندسة

المدنية وترك العمل السياسي لسنوات قليلة للتفرغ إلى دراساته الأكاديمية.

– عام 2004، تأسس حزب سيريزا “اليساري” كائتلاف مكون من جماعات

يسارية وكان تسيبراس عضوا في الحزب الجديد.

– عام 2006، ترشح تسيبراس لمنصب رئيس بلدية أثينا من خلال حزبه سيريزا وفاز

بالمنصب ما أدى لانتشار صيته في البلاد.

-عام 2008، انتخب تسيبراس كزعيم لحزب سيريزا، ليصبح أصغر زعيم سياسي في

اليونان في سن الـ34.

– صعد نجمه في أعقاب الأزمة الاقتصادية في اليونان حيث صرح بأن بلاده كانت

حقل تجارب لأوروبا والعالم.

– أثرت تصريحات تسيبراس في اليونانيين وزادت من شعبيته ما أدى لفوز حزبه

بنسبة 27 في المائة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2012.

– في يناير /كانون الأول 2015، حقق حزب سيريزا فوزا كبيرا في الانتخابات

العامة للبلاد ليُشكل تسيبراس الحكومة الجديدة ليصبح أصغر رئيس حكومة يوناني منذ

150 سنة.

– جاء فوز حزب سيريزا في الانتخابات بعد تحمس الشباب الذين كان أكثرهم

عاطلين عن العمل، لشعار حملة تسيبراس “الأمل قادم”.

– أثار فوز تسيبراس بالانتخابات حفيظة الدول الأوروبية الدائنة لليونان

خاصة بعد تصريحاته بأن بلاده لن تعاني من التقشف مرة أخرى.

– بعد تشكيل الحكومة في يناير/كانون الثاني 2015 خاض تسيبراس مفاوضات شاقة

مع دول أوروبية دائنة لبلاده يطلب فيها إعادة جدولة الديون.

– في يوليو / تموز 2015، صوت اليونانيون بـ “لا” على استفتاء دعا

له تسيبراس ضد خطة تقشف فرضها الدائنون.

– في أغسطس/ آب 2015، استقال تسيبراس من منصبه عقب تفكّك غالبيته في

البرلمان بسبب خطة مساعدات مالية أوروبية لليونان وافق عليها تسيبراس مضطرا.

– في سبتمبر/ أيلول 2015، فاز

تسيبراس مجددا في الانتخابات البرلمانية ليعزز من وضعه في البلاد ليعود مرة أخرى

كرئيس للحكومة اليونانية.

– يتمتع تسيبراس بكاريزما جعلت قطاعا كبيرا من الشباب اليوناني يلتف حوله

فمثلا يرفض ارتداء ربطة العنق إلا بشرط واحد أعلنه قبل ذلك هو «إلغاء ديون» بلاده

كما أنه أول رئيس حكومة يوناني غير متزوج مع العلم أن لديه طفلين من صديقته التي

تقيم معه منذ مرحلة الثانوية العامة.