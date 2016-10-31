من هو ميشال عون ؟

ميشال عون

لنحو عامين ونصف ظلت لبنان بدون رئيس حتى انتخب مجلس النواب اليوم ميشال عون رئيسا للبلاد.

عون أو “الجنرال” كما يحب أن يلقبه مؤيدوه (81 عاما) ولد في 18 من فبراير/ شباط عام 1935، في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

دخل السلك العسكري بتطوعه بصفة تلميذ ضابط عام 1955، وتدرج في الترقية إلى أن وصل إلى رتبة عماد مع تعيينه قائدًا للجيش في 23 من يونيو/حزيران 1984.

تولى في نهاية سنوات الحرب الأهلية رئاسة الحكومة اللبنانية الانتقالية (1988) بقرار من الرئيس أمين الجميل .

في أغسطس/آب 1989 تم التوصل في الطائف بوساطة السعودية إلى “اتفاق الطائف” الذي كان بداية لإنهاء الحرب الأهلية، وقضى الاتفاق بتولي إلياس الهواري رئاسة البلاد لكن عون رفض الاتفاق والتنازل عن رئاسة الحكومة الانتقالية وبعد معارك ضارية تم إقصائه من قصر بعبدا الرئاسي في13 من أكتوبر/تشرين الأول 1990 بعملية لبنانية / سورية مشتركة فاستدعي إلى السفارة الفرنسية في بيروت وبقي هناك لفترة من الزمن حتى سمح له من بعدها بالتوجه إلى منفاه في فرنسا في 28 أغسطس/آب 1991.

في فرنسا شكل “التيار الوطني الحر” عام 1996، أثناء إقامته في باريس.

عاد في 7 من مايو/آيار 2005 من منفاه في فرنسا التي قضى فيها 15 عامًا، وعند عودته إلى لبنان استقبله عدد كبير من مناصريه في المطار. وخاض بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في شهري مايو/آيار ويونيو/حزيران 2005 ودخل البرلمان اللبناني بكتلة نيابية مؤلفة من إحدى وعشرين نائبًا وهي ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ويتزعم حاليًا التيار الوطني الحر. قام بالتوقيع على وثيقة تفاهم مع حزب الله في 6 من فبراير/شباط 2006 في كنيسة مار مخايل.

شارك في مؤتمر الدوحة الذي انتهى بالتوقيع على اتفاق الدوحة في 21 من مايو/آيار 2008، وتم بعد توقيع اتفاق الدوحة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الفئات اللبنانية وقد نالت كتلته النيابية خمسة وزراء.

عاد عون إلى البرلمان اللبناني عام 2009، على رأس أكبر كتلة مسيحية فيه.

نال عون دعم سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية ومن ثم سعد الحريري رئيس تيار المستقبل كمرشح لرئاسة الجمهورية ، وانتخبه اليوم مجلس النواب اللبناني رئيسا للجمهورية.