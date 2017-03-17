من هو سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية الجديد؟

كلف اليوم العاهل المغربي محمد السادس، سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة المغربية خلفا لرئيس الحكومة المعفي عبد الإله بنكيران.

واستقبل العاهل المغربي اليوم، العثماني في القصر الملكي بالدار البيضاء حيث كلفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة

فمن هو سعد الدين العثماني؟

سياسي مغربي من أصل أمازيغي، جمع بين التكوين العلمي والشرعي، ودخل غمار الحياة السياسية من باب حركة دعوية، وهو طبيب نفسي معتدل في أفكاره وطروحاته منشغل بتجديد الفقه الإسلامي.

المولد والنشأة

ولد سعد الدين العثماني يوم 16 من يناير/كانون الثاني 1956، في حي إنزكان بمدينة أغادير جنوب المغرب من أسرة عريقة في العلم والمعرفة.

الدراسة والتكوين

حصل على الثانوية العامة في العلوم التجريبية 1976، و البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة بآيت ملول عام 1983.

تابع دراسته في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وحصل منها على الدكتوراه في الطب العام سنة 1986، وتابع تعليمه في ميدان الشريعة، حيث حصل على شهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله من دار الحديث الحسنية بالرباط 1986.

التحق بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء، وحصل على دبلوم التخصص النفسي عام 1994، وواصل بحثه الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حتى حصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية 1999 تحت عنوان “تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية”.

الوظائف والمسؤوليات

شغل مناصب متعددة، ففي المجال المهني عمل طبيبا عاما قبل أن يتخصص في الطب النفسي بالمركز الجامعي للطب النفسي بالدار البيضاء، ثم بمستشفى الأمراض النفسية بمدينة برشيد جنوبي الدار البيضاء.

وهو عضو بالمكتب التنفيذي لجمعية علماء دار الحديث الحسنية منذ 1989، وعضو مؤسس للجمعية المغربية لتاريخ الطب، وعضو مكتب مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمية والطبية حول رمضان، ومسؤول اللجنة الشرعية بها.

في المجال الدعوي شارك في تأسيس جمعية “الجماعة الإسلامية” وكان عضوا في مكتبها الوطني خلال الفترة ( 1981-1991) ثم عضو المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح” (1991- 1996).

وفي المجال السياسي شارك في تأسيس حزب التجديد الوطني 1992 الذي رفضت السلطات الترخيص له، كما تولى إدارة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية (العدالة والتنمية لاحقا) من يناير/كانون الثاني 1998 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1999 حيث أصبح نائبا لأمينه العام.

انتخب لعضوية مجلس النواب في الولاية التشريعية 1997-2002 ثم في الولاية 2002-2007، والولاية 2007-2011، ونائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب (2001-2002).

انتخب سنة 2004 أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، ورئيسا للمجلس الوطني للحزب مند يوليو/تموز 2008، وانتخب للمرة الرابعة في مجلس النواب في الانتخابات السابقة لأوانها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

تولى حقيبة وزارة الخارجية والتعاون في حكومة عبد الإله بنكيران الأولى في يناير/كانون الثاني عام 2012 بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى بـ107 مقاعد في مجلس النواب.

التجربة السياسية

دخل معترك الحياة السياسية مع عدد غير قليل من أبناء حركة “التوحيد والإصلاح” من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بقيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب، بعدما اقتنعوا أن العمل السياسي باب من أبواب الإصلاح والتغيير من داخل العمل القانوني والمؤسساتي.

المؤلفات

ألف عددا من الكتب جمعت بين الفقه الشرعي والسياسي وهي: “في الفقه الدعوي: مساهمة في التأصيل” (1989) و”في فقه الحوار” (1993) و”فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمة” (1997) و”قضية المرأة ونفسية الاستبداد” (1998). و”تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية” و”الدين والسياسة: تمييز لا فصل“.

كما كتب مقالات ودراسات متنوعة، وكان مسؤولا عن مجلة “الفرقان” الثقافية الإسلامية (1990- 2003).