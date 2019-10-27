مولع بكرة القدم وحلم بالمحاماة.. من هو أبو بكر البغدادي؟

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي بغارة مساء أمس السبت في إدلب السورية، وتصدر النبأ مواقع التواصل العالمية.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مقتل البغدادي بعملية سرية صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ما يشير إلى أن مقتل البغدادي ليس حدثا عاديا.

وقبل سنوات، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إليه.. فمن هو أبو بكر البغدادي؟

عراقي مولع بكرة القدم

ولد إبراهيم عواد إبراهيم السامرائي البدري المعروف بأبو بكر البغدادي عام 1971 في مدينة سامراء شمال بغداد، لعائلة فقيرة.

في سن الـ 18 انتقل البغدادي إلى حي الطبجي بالعاصمة بغداد، حيث حصل على شهادته الجامعية الأولى والماجستير من جامعة العلوم الإسلامية.

حصل على الدكتوراه في القانون الإسلامي من الجامعة ذاتها في عام 2000، بحسب ما أوردته صحيفة تلغراف البريطانية، لكن مصادر عربية نقلت عن أحد مدرسي البغدادي أنه “لم يكن سلفيًا وتخصص في التجويد فقط”.

بقي البغدادي في الحي نفسه حتى عام 2004، وكان يسكن في غرفة ملاصقة لمسجد الحي الذي عمل فيه إماما لنحو 14 عاما.

كان البغدادي مولعًا بكرة القدم، ويحلم بأن يصبح محاميًا، لكن نتائجه الدراسية لم تسمح له بدخول كلية الحقوق.

“تلغراف” نقلت عن أحد المصلين بالمسجد في تلك الفترة أن البغدادي كان أفضل لاعب كرة قدم ضمن فريق المسجد، وكانت هي الرياضة الوحيدة تقريبًا التي يمارسها.

تلقى دراسات دينية في بغداد قبل أن يصبح إماما في العاصمة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

البغدادي و”الجماعات الجهادية”

خلال الغزو الأمريكي للعراق في 2003، شكل البغدادي مجموعة صغيرة من “الجهاديين”، قبل أن يتم توقيفه واعتقاله في سجن بوكا بالبصرة لمدة 4 سنوات، حيث تعرف إلى أعضاء معتقلين من تنظيم القاعدة.

في غياب أدلة تدينه، أفرج عنه، والتحق بجماعة التوحيد والجهاد التي أسسها الأردني أبو مصعب الزرقاوي وتستلهم نهج تنظيم القاعدة، وكانت تقاتل في محافظة الأنبار.

قاتل البغدادي القوات الأمريكية في العراق تحت إمرة الزرقاوي حتى مقتل الأخير بغارة أمريكية عام 2006، ومن بعده بقيادة خليفته أبو عمر البغدادي الذي قتل هو الآخر في 2010، وهو العام الذي تزعم فيه أبو بكر البغدادي تنظيم “دولة العراق”، وظل زعيمًا للتنظيم لسنوات.

انتهز البغدادي فرصة اندلاع الثورة السورية ضد رئيس النظام بشار الأسد 2011، فأرسل مساعده أبو محمد الجولاني إلى سوريا لكي يوجد لتنظيم القاعدة موطئ قدم هناك، وشكل “جبهة النصرة” التي أعلنت عن نفسها بسلسلة تفجيرات أنهكت النظام السوري.

مع تزايد نفوذ رفيقه الجولاني في سوريا، انشق البغدادي عن تنظيم القاعدة عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ووسّع عملياته في شمال وشرق سوريا.

“دولة الخلافة” وظهور البغدادي