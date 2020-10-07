من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الجديد؟

قال الديوان الملكي في الأردن إن العاهل الأردني عبد الله كلف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.

ووجه ملك الأردن رسالة لرئيس الوزراء المكلف، جاء فيها “يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف في رسالته: “أنتم اليوم (الخصاونة) أمام مسؤولية كبيرة، وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة العمل بروح الفريق الواحد، قولا وفعلا، لتحقيق الإنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي، وشعبنا العزيز، فاحرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن”.

وختم العاهل الأردني رسالته بالقول: “في انتظار تنسيبكم أسماء فريقكم الوزاري، ندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي في اختيار من تثقون بأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل المسؤولية”.

وجاء تكليف الخصاونة بتشكيل الوزارة بعد استقالة حكومة الرزاز السبت الماضي، كاستحقاق دستوري، بعد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وحل العاهل الأردني في 27 سبتمبر/أيلول الماضي مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

وكان عاهل الأردن قد كلف الرزاز برئاسة الحكومة في 5 يونيو/ حزيران 2018، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، على وقع احتجاجات شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.

ويعد الخصاونة هو رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبد الله، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.

من هو الخصاونة؟

وشغل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور بشر الخصاونة، العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية، كما مثل الأردن في محافل عربية ودولية مختلفة، وحصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام الكوكب الأردني.

وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور الخصاونة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية:

الاسم: بشر هاني الخصاونة

مكان وتاريخ الولادة: 27/1/1969

الحالة الاجتماعية: متزوج وله من الأبناء ثلاثة

المؤهل العلمي: دكتوراه في القانون “لندن سكول اوف ايكونومكس لندن”.

ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد كلية سواس جامعة لندن

ماجستير في القانون الدولي سكول أوف ايكونومكس لندن

دبلوم تنفيذي في الإدارة العامة كلية جون اف كينيدي جامعة هارفرد

بكالوريوس في القانون/ الجامعة الأردنية

دبلومان من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002

أهم المناصب التي شغلها: