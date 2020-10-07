من هو بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الجديد؟
قال الديوان الملكي في الأردن إن العاهل الأردني عبد الله كلف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.
ووجه ملك الأردن رسالة لرئيس الوزراء المكلف، جاء فيها “يأتي تشكيل هذه الحكومة في ظرف استثنائي لم يشهد له العالم مثيلا لعقود خلت، يتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها، التي مست العالم بأسره، حيث لا تزال مختلف الدول تجتهد في التعامل معها، والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأضاف في رسالته: “أنتم اليوم (الخصاونة) أمام مسؤولية كبيرة، وفي ظرف استثنائي يفرض على الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة العمل بروح الفريق الواحد، قولا وفعلا، لتحقيق الإنجاز الذي يستحقه وطننا الغالي، وشعبنا العزيز، فاحرصوا على بذل كل الجهود من أجل خدمة الوطن والمواطن”.
وختم العاهل الأردني رسالته بالقول: “في انتظار تنسيبكم أسماء فريقكم الوزاري، ندعو لكم بالتوفيق وسداد الرأي في اختيار من تثقون بأمانتهم وكفاءتهم وقدرتهم على حمل المسؤولية”.
وجاء تكليف الخصاونة بتشكيل الوزارة بعد استقالة حكومة الرزاز السبت الماضي، كاستحقاق دستوري، بعد حل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وحل العاهل الأردني في 27 سبتمبر/أيلول الماضي مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مع انقضاء أربع سنوات من عمر المجلس الحالي إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
وتوجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور الأردني على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.
وكان عاهل الأردن قد كلف الرزاز برئاسة الحكومة في 5 يونيو/ حزيران 2018، بعد استقالة سلفه هاني الملقي، على وقع احتجاجات شهدتها البلاد، ضد قانون ضريبة الدخل المعدل.
ويعد الخصاونة هو رئيس الوزراء الـ 13 في عهد الملك عبد الله، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير/ شباط 1999.
من هو الخصاونة؟
وشغل رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الدكتور بشر الخصاونة، العديد من المناصب السياسية والدبلوماسية، كما مثل الأردن في محافل عربية ودولية مختلفة، وحصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى ووسام الكوكب الأردني.
وفيما يلي السيرة الذاتية للدكتور الخصاونة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية:
الاسم: بشر هاني الخصاونة
مكان وتاريخ الولادة: 27/1/1969
الحالة الاجتماعية: متزوج وله من الأبناء ثلاثة
المؤهل العلمي: دكتوراه في القانون “لندن سكول اوف ايكونومكس لندن”.
ماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد كلية سواس جامعة لندن
ماجستير في القانون الدولي سكول أوف ايكونومكس لندن
دبلوم تنفيذي في الإدارة العامة كلية جون اف كينيدي جامعة هارفرد
بكالوريوس في القانون/ الجامعة الأردنية
دبلومان من دورتين تنفيذيتين في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002
أهم المناصب التي شغلها:
- مستشار الملك للسياسات 18/ 8 / 2020.
- مستشار الملك للاتصال والتنسيق 2019-2020
- مندوب الأردن الدائم في منظمة اليونسكو 2018-2019
- سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فرنسا 2018 – 2019
- وزير دولة للشؤون الخارجية 2016-2017
- سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية 6/6/2012- 28/9/2016
- مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية 6/2/2012-28/9/2016.
- سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى كينيا (مايو/أيار 2013).
- سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى إثيوبيا (مارس/أذار 2014).
- مراقب الأردن الدائم لدى منظمة الاتحاد الأفريقي (مارس/أذار 2014).
- سفير/ المستشار الخاص لوزير الخارجية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية (2009-2012).
- سفير/ مدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية (2009).
- مستشارا في رئاسة الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية (2008-2009).
- مدير إدارة الشؤون الأوروبية والأمريكيتين في وزارة الخارجية. (2007).
- مدير عام المركز الأردني للإعلام (2007).
- سكرتير أول/ مدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية (2006-2007).
- سكرتير أول/ مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية (2005-2006).
- سكرتير أول-سكرتير ثاني/ بعثة الأردن لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك/ مندوب الأردن المناوب في اللجنة الثانية واللجنة الأولى في الجمعية العامة لمنظم الأمم المتحدة (2003-2004).
- مدير الإدارة الإعلامية الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية سكرتير ثاني/سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبيتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية (1998-2000).
- سكرتير ثاني/رئيس وحدة العلاقات الأورمتوسطية في وزارة الخارجية (1995-1996).
- سكرتير ثالث ملحق/ سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى (1992-1995).
- ملحق في وزارة الخارجية (1991).
- مساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الامم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول اوفاكنومكس (1996).
- رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (2014).
- عضو في الوفود الأردنية الرسمية لمؤتمرات القمة العربية (سرت 2009 بغداد 2012 الدوحة 2013 الكويت 2014 شرم الشيخ 2015 ونواكشوط 2016).
- عضو في وفد الأردن الرسمي لرئاسة الاردن الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي (نيسان 2015).
- عضو في العديد من وفود الأردن الرسمية لاجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بما فيها قمم إسلامية 2009-2016.
- عضو أو رئيس في جميع الوفود الأردنية المشاركة في الاجتماعات العادية والطارئة لمجلس جامعة الدول جامعة الدول العربية (2009-2016).
- عضو أو رئيس وفد الأردن في جميع منتديات التعاون العربي مع تركيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي (2012-2016).
- ممثل الأردن الخاص بشؤون باكستان وافغانستان (2009-2012).
- عضو في الوفد الأردني الرسمي للقمم الاقتصادية العربية (2011-2015).
- عضو في وفد الأردن الرسمي لمؤتمر القمة العربية الأمريكية اللاتينية (الرياض -2015).
- عضو في وفد الأردن الرسمي للقمة العربية الافريقية التي عقدت بالكويت (2014).
- عضو في وفد الأردن الرسمي للمؤتمر الدولي الخاص بعملية السلام الذي عقد في باريس (3 حزيران 2016).
- عضو في وفود الأردن لاجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك (2002 2003 2004 و 2009-2012).
- عضو في وفود الأردن لاجتماعات مجلس الشراكة مع الاتحاد الاوروبي (2002-2004-2009-2011).
- عضو في وفد الأردن لمؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) (لشبونة 2011).
- رئيس الوفد الأردني الذي قدم تقارير الأردن الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأردن للجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية (2012 و 2016).
- محاضر غير متفرغ في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية (قانون التنظيم الدولي، وقانون حقوق الانسان) (2004).
- محاضر غير متفرغ بالمعهد الدبلوماسي الأردني (2004-2005).
- مساعد تدريس غير متفرغ (مادتي قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي للبحار) في لندن سكول اوف اكنومكس 1996.
- وزير دولة للشؤون القانونية 2017-2018