“وحدة الاغتيالات” بالجيش الإسرائيلي.. تعرّف على فرقة “دوفِدفان” المتهمة بقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

خلص تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن عناصر من فرقة دوفِدفان أطلقوا الرصاص في اتجاه مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة، مما أدى إلى استشهادها، بحسب صحيفة هآريتس الإسرائيلية.

وتتألف وحدة دوفِدفان بجيش الاحتلال من جنود يتحدثون اللغة العربية ويرتدون الزي الفلسطيني وتوكل إليهم مهام قتل واختطاف فلسطينيين.

وتعد الوحدة من قوات النخبة التي تتألف من مستعربين ينفّذون مهام عسكرية وأمنية خاصة، وقد أسسها إيهود باراك عندما كان يشغل منصب قائد اللواء بالضفة الغربية في جيش الاحتلال عام 1989.

ويتم اختيار أغلب عناصر تلك الوحدة من الجنود المستعربين الذين يُشترط أن تشبه ملامحهم الملامح العربية، ويرتكز أسلوب عملهم على الاندساس وسط الفلسطينيين وتنفيذ عمليات قتل وخطف للناشطين من مسافة صفر.

كما تنشط وحدة دوفِدفان كذلك في جمع المعلومات الاستخبارية بالضفة الغربية المحتلة وتعمل على إحباط أي هجمات أو عمليات للمقاومة الفلسطينية.

وحدة الاغتيالات

ذاع صيت الوحدة في عمليات الدهم والاعتقال وعرفت “بوحدة الاغتيالات”، كما اشتركت في عمليات خارج الضفة وفي قطاع غزة للمرة الأولى خلال حرب 2008.

غير أن العديد من عمليات دوفِدفان فشلت وقد خسرت الكثير من جنودها في الضفة المحتلة وغزة، ففي 6 أغسطس/ آب 2000 حاولت الوحدة اغتيال محمود أبو هنود قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- شمالي الضفة، لكن العملية فشلت وأدت إلى مقتل 3 من الجنود الإسرائيليين ونجاة القائد الفلسطيني.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 حاولت دوفِدفان اختراق قطاع غزة لكن قوة أمنية تابعة لكتائب القسام اكتشفتها، ودار بينهما اشتباك أسفر عن مقتل قائد الوحدة الإٍسرائيلية واستشهاد القيادي بالقسام نور الدين بركة.