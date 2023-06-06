أستاذ في الفلسفة وحصدت أغانيه ملايين المشاهدات.. من هو خليفة هاكان فيدان في رئاسة المخابرات التركية؟

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، قرارًا بتعيين المتحدث السابق باسم الرئاسة، إبراهيم كالين، رئيسًا لجهاز المخابرات، خلفًا لهاكان فيدان الذي تولى وزارة الخارجية.

من جهته، غرّد كالين على حسابه في تويتر بعد الإعلان عن تعيينه، قائلًا “نستمر في طريقنا، لا توقف، من أجل بلدي الجميل”.

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O — İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023

وُلد كالين عام 1971 في إسطنبول لأسرة تعود أصولها إلى ولاية أرضروم. تخرّج من قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة إسطنبول. حصل على الماجستير في الفكر الإسلامي في مجال الفكر والفلسفة الإسلامية من ماليزيا عام 1992، وعاد إلى تركيا، ثم حصل على الدكتوراه عام 2002 من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

عمل في الفترة من 2002 حتى 2005 عضوًا في هيئة التدريس بقسم الدراسات الدينية في كلية الصليب المقدس بولاية ماساتشوستس، وهو عضو مؤسس ومدير سابق لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) في تركيا، في الفترة من 2005 حتى 2009.

رسمياً،

ابراهيم كالين مستشار/مدير جهاز الاستخبارات التركي.

إشارتان:

١) كالين لم يكن فقط ناطقاً باسم الرئاسة، وانما كان بمثابة مستشار للأمن القومي. وكان على اطلاع ومنخرطاً في كل الملفات التي تعامل معها الجهاز.

٢) على المستوى الشخصي والمهني، فكالين من افضل السياسيين الاتراك. — سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) June 5, 2023

في يناير 2010، أصبح أول منسق لمكتب رئاسة الوزراء للدبلوماسية العامة. وفي 2012، أصبح نائب وكيل رئاسة الوزراء. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2014، عُيّن متحدثًا باسم الرئاسة خلال الولاية الأولى للرئيس أردوغان. وفي نوفمبر 2018، تم تعيينه كبيرًا لمستشاري الرئاسة والمتحدث الرسمي باسمها.

نشر كالين عددًا من الكتب، منها كتاب “بربري عصري متحضر”، الذي صدرت ترجمته العربية عن الدار العربية للعلوم العام الماضي، وكتاب “الإسلام والغرب” عام 2007، الذي حصل على جائزة أفضل كتاب من اتحاد الكتّاب الأتراك.

كما أصدر كتابًا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، عن الفيلسوف (ملا صدرا) بعنوان “المعرفة في الفلسفة الإسلامية المتأخرة.. ملا صدرا في الوجود والعقل والحدس”، وكذلك كتاب “الإسلام في تركيا”، مع الجامعة نفسها عام 2010. كما أسهم في كتب أخرى، ونشر مقالات على موقع الجزيرة الإنجليزية.

يُعرف عن كالين ميوله الموسيقية، ونشر أغاني عدة من غنائه وعزفه، وحصد بعضها ملايين المشاهدات على يوتيوب. وهو متزوج ولديه 3 أبناء.