من هو علي الأمين زين الذي عيّنه المجلس العسكري في النيجر رئيسا للوزراء؟

في مؤشر آخر على رغبتهم في البقاء في السلطة، أعلن العسكريون الانقلابيون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني في وقت مبكر الثلاثاء، تعيين علي الأمين زين رئيسًا الوزراء.

وقال العقيد أحمدو عبد الرحمن “عُيّن (علي) الأمين زين رئيسًا للوزراء”.

وكان الرئيس الأسبق مامادو تانجا قد عيّن علي الأمين زين وزيرًا للمال عام 2002، لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.

وشغل زين منصب وزير المال إلى أن أطيح بتانجا في انقلاب عام 2010 نفذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 يوليو/تموز المنقضي.

وزين خبير اقتصادي، شغل أيضًا منصب ممثل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.

وُلد زين عام 1965 في زيندر (جنوب) ثانية كبرى المدن من حيث عدد السكان في النيجر، والتحق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 بعد دراسته في المدرسة الوطنية للإدارة في نيامي. وهو أيضًا خريج مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.