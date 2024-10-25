جباليا.. أرض الجبال والمقاومة ضد الاحتلال

تشهد مدينة جباليا ومخيمها في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة ومجازر بشرية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتفريغ المنطقة من سكانها، إذ كانت جباليا نقطة انطلاق للانتفاضات الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، منذ 1948 وحتى اليوم.

أين تقع مدينة جباليا؟

تقع جباليا على بعد كيلومترين إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة فوق رقعة منبسطة من أرض السهل الساحلي الجنوبي ترتفع نحو 35 مترا فوق سطح البحر، وتبلغ مساحة جباليا 11500 دونم، منها 133 دونما للطرق والأودية.

تحدّها من الشمال مدينتا بيت لاهيا وبيت حانون، ومن الجنوب مدينة غزة، ومن الشرق حدود خط هدنة 1948، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط.

وجباليا فيها جبل من الرمل يرتفع عن سطح البحر نحو 45 قدما يطلق عليه اسم جبل الكاشف، لأنه يكشف كل غزة.

أصل تسمية جباليا

يرجع أصل التسمية إلى كلمة “أزليا” وهي بلدة رومانية قديمة كانت قائمة على الأرض التي تقوم عليها “النزلة” اليوم. قيل إنها قد تكون تحريفا لكلمة “جبالاية” السريانية بمعنى الجبلي أو الفخاري.

ويقال أيضا إنها نسبة إلى “الجبالية” وهم أخلاط من أروام ومصريين سكنوها أواخر العهد البيزنطي.

ويقال أيضًا إن اسم جباليا (بفتح أوله وثانيه وسكون اللام وياء وألف)، مأخوذ من العلو والارتفاع ألا وهو الجبل، وأجبل القوم أي ساروا إلى الجبل، وأجبل أي إذا صادف جبلًا من الرمل. ومن المدن المقاربة لاسمها: جبلة في اليمن، وجبلة في سوريا.

مساحة جباليا

اتسعت مساحة جباليا من 100 دونم في أواخر عهد الانتداب البريطاني إلى أكثر من 18 كيلومترا مربعا، بسبب إنشاء مخيم جباليا للاجئين في شمال شرق البلدة على بعد كيلومتر واحد منها؛ مما جعل البلدة تمتد نحو المخيم وتكاد تلتحم بجباليا اللاجئين في شمال شرق البلدة، كما أن جباليا الآن تكاد تلتحم بقرية النزلة.

وتتكون جباليا من ثمانية تجمعات سكنية هي: مخيم جباليا، مدينة جباليا، النزلة، تل الزعتر، حي الكرامة، حي عباد الرحمن، حي الزهراء، مشروع العلمي. ويبلغ طول شريطها الساحلي على البحر الأبيض المتوسط قرابة 1.5 كيلومتر، وترتفع عن سطح البحر بنحو 35 قدمًا.

سكان جباليا

بلغ عدد سكان جباليا عام 1922 نحو 1775 نسمة، ثم ارتفع عام 1931 إلى 2425 نسمة، وقُدِّر عددهم عام 1945 بنحو 3520 نسمة، ثم زاد في عام 1967 إلى 10508 نسمة، إضافة إلى 36786 لاجئ فلسطيني.

وفي عام 1980 بلغ عدد سكان جباليا نحو 90 ألف نسمة إضافة إلى 50 ألف لاجئ في مخيم جباليا. أما عدد سكان قرية النزلة فبلغ 3800 نسمة.

ووفق إحصاءات 2023 فقد بلغ عدد سكانها 220 ألف نسمة، نصفهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948م وأقاموا مخيما لهم على أراضي المدينة أطلق عليه مخيم جباليا.

ولجباليا هيئة محلية مستقلة تأسست عام 1952م، وهي ثالث أكبر بلدية في قطاع غزة من حيث عدد السكان والخدمات التي تقدمها إليهم.

ومن أشهر عائلات جباليا: البرش، القانوع، دردونة، البطش، عبد ربه، النجار، أبو ردة، نصر، خلة، عسلية، حمودة، السلطان، الندر، شعبان، المطوق، جنيد، الحرثاني، نبهان، وفسوس.

أهم معالم جباليا

الكنيسة البيزنطية، وهي من أهم الكنائس في بلاد الشام، ويرجع تاريخ بنائها إلى سنة (444م)، زمن الإمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني الذي حكم بين سنتي 408م و450م، وقد استمر وجودها منذ الفتح الإسلامي لفلسطين سنة 637م حتى العصر الإسلامي العباسي زمن الخليفة أبي جعفر المنصور.

المقبرة الرومانية، وتعد من أهم المواقع الأثرية التي تعود إلى العصر الروماني في مدينة جباليا، وهي عبارة عن تلة من الكركار (صخر رملي)، ترتفع عن سطح البحر بـ18 مترا، وتحتوي على صهاريج مبنية من الحجر، ومجموعة من القبور المنحوتة في طبقة حجر الكركار.

كما يوجد في جباليا المسجد العمري الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى، لكن معظم أجزاء المسجد القائمة الآن بُنيت حديثًا، إذ لم يبق من أجزائه القديمة سوى الرواق والمئذنة. ويتكون المبنى من ثلاثة أروقة مدعمة بأربعة أعمدة حجرية.

وبجانب المسجد العمري بجباليا يوجد مقام الشيخ المشيش، الذي وفد إلى غزة من المغرب وأقام فيها خلال العصر المملوكي.

مخيم جباليا

مخيم جباليا هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة، ويقع شمال غزة. وقد أقامه اللاجئون واستقروا فيه عقب حرب 1948. وفي 2023 بلغ عدد اللاجئين المسجلين في سجلات الأونروا حوالي 120 ألف لاجئ يعيشون في المخيم الذي يغطي مساحة تبلغ 1.4 كيلومتر مربع فقط.