“قناة بنما” وتاريخ من الصراع.. ماذا يريد ترامب؟

تُعد قناة بنما من أهم وأعظم الإنجازات الهندسية في العالم، باعتبارها ممراً مائياً هاماً يربط بين المحيط الهادي ومنطقة بحر الكاريبي، وبوابةً ومركزاً رئيسياً للنقل التجاري والعسكري في العالم، يصل بين الأميركيتين الشمالية والجنوبية، ويسهل عبور التجارة البحرية بين دول العالم.

أين تقع قناة بنما؟

تقع قناة بنما في دولة بنما، ويبلغ طولها 77 كيلومترا، وتمتد من خليج ليمون في المحيط الأطلسي إلى خليج بنما على المحيط الهادي، ويبلغ أضيق جزء من القناة في معبر جيلارد 150 متراً، وأوسع جزء منها يقع في بحيرة جاتن يبلغ 422 كلم مربع.

ويتراوح الوقت الذي تستغرقه السفن لعبور القناة بين ثمان وعشر ساعات، وتتوفر على ثلاثة محابس مائية يطلق عليها اسم “أهوسة”، تمر عليها السفن الضخمة عندما يكون هناك اختلاف بين منسوب المنطقة التي توجد بها السفينة.

ولا يتجاوز غاطس السفن في القناة الــ 12 متراً، ويتطلب تعويم باخرة واحدة عبر “محابس” القناة أكثر من 190 مليون لتر من المياه العذبة.

وقد اتجهت السلطات البنمية بين عامي 1998 و2015 إلى خفض حجم السفن العملاقة المسموح لها بالمرور بالقناة بسبب ظروف مناخية أدت إلى خفض مستويات المياه في بحيرتي “غاتون” و”ألاخويلا”، وأثرت على نحو 20% من حجم حركة القناة.

في عام 1986م شرعت الولايات المتحدة واليابان وبنما في إجراء دراسات لمقترحات بشأن توسيع القناة، أو شق قناة جديدة على مستوى سطح البحر. فالقناة ليست بالاتساع الكافي لمرور ثنائي الاتجاه، وفي عام 1992م بدأ العمل في توسعة القناة.

جذور فكرة قناة بنما

ظهرت أول المقترحات من أجل إنشاء قناة تعبر برزخ بنما سنة 1543م، عندما أمر كل من ملك إسبانيا، كارلوس الخامس بدراسة مسار بنما من أجل تسهيل عملية التجارة البحرية من إسبانيا إلى بيرو وبالعكس، ويوفر تسهيلات عسكرية تكتيكية للإسبان ضد البرتغال.

وخلال رحلة استكشافية بين عامي 1788 – 1793م انتهى أليساندور مالاسبينا من خطط بناء القناة، ونظراً لموقع القناة الاستراتيجي والإمكانات المتوفرة فيها، فقد تعددت محاولات إجهاض إنشاء هذه القناة بإنشاء خط تجاري بري، إلا أن الظروف القاسية في ذلك الوقت أعاقت هذه المحاولات.

وفي عام 1849م تم اكتشاف الذهب في كاليفورنيا، الأمر الذي أعطى أهمية كبيرة لوجود القناة لدورها في تسهيل عبور السفن بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي.

وتم بناء سكة حديدية عام 1855م في بنما، أصبحت هي الرابط البري الحيوي بين بنما ونصف الكرة الغربي، وسهل هذا الأمر من تنقل التجارة بشكل كبير، وقلل من أهمية فكرة القناة.

من هو مؤسس قناة بنما؟

بدأت أول محاولة لشق القناة عن طريق مقاطعة كولومبيا في1 يناير/ كانون الثاني عام 1881م، وقد تم تصميم مشروع القناة ليكون على مستوى سطح البحر، وكان تحت قيادة فرديناند ديليسبس الذي قام ببناء قناة السويس بتمويل كبير ودعم من باريس في ذلك الوقت.

لكن الشركة الفرنسية بعد أن قامت بدفع نحو 300 مليون دولار لبناء القناة، وخسارة نحو 25 ألف شخص كانوا يعملون في بناء القناة بسبب الأمراض المنتشرة مثل الملاريا والحمى الصفراء والانهيارات الصخرية، أعلنت إفلاسها في 15/ مايو أيار عام 1889م.

وفي عام 1894م قامت شركة فرنسية أخرى بتولي مشروع بناء القناة إلا أنها فشلت فيما بعد كذلك.

أمريكا وشق قناة بنما

في أغسطس/ آب 1902 اشترت أمريكا حقوق قناة بنما من الفرنسيين، وفي22 يناير/ كانون الثاني 1903م قام وزير الخارجية الأمريكية جون هاي، ووزير الخارجية الكولومبي توماس هيران بتوثيق معاهدة “هاي هيران”، التي تُعطي للولايات المتحدة الحق في استئجار القناة بعقد قابل للتجديد للأبد، وتمت المصادقة على هذه المعاهدة من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 14 مارس/ آذار 1903.

وقامت الولايات المتحدة بمنع السفن الكولومبية من التحرك في الممرات البحرية الأمريكية للضغط على الحكومة الكولومبية من أجل السماح لها بالاستحواذ على مشروع قناة بنما، وبالفعل قامت الحكومة الكولومبية بتوقيع اتفاقية “هاي بوناو فاريلا”، التي تمنح الحكومة الأمريكية حق بناء القناة وإدارتها لأجل غير مسمى.

وانتهت أعمال شق القناة عام 1914 وعملت على تقصير مسافة رحلة السفن بين مدينة نيويورك وسان فرانسيسكو إلى أقل من 8.370 كم حيث كان على السفن قبل شق القناة أن تبحر حول أمريكا الجنوبية قاطعة نحو 21 ألف كم.

وبعد حوالي 85 عاماً من السيطرة الأميركية على إدارة قناة بنما، انتقلت إدارتها إلى لجنة مشتركة أمريكية بنمية عام 1979، ثم تسلمت بنما إدارتها نهائياً في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999.

تهديدات ترامب وقناة بنما

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنما بفرض رسوم باهظة مقابل استخدام قناة بنما، وقال إنه إذا لم تدر بنما القناة بطريقة مقبولة فسوف يطالب بنما بتسليمها.

وكتب ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” أن “الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، خاصة بالنظر إلى الكرم الاستثنائي الذي قدمته الولايات المتحدة لها”.

عاجل | #ترامب: نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Ysz5KwRZ8q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2024

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي المستخدم الأول للقناة، إذ تتجه أكثر من 70% من عمليات العبور من وإلى الموانئ الأمريكية.. وتم بناؤها بتكلفة ضخمة على الولايات المتحدة من حيث الأرواح والأموال، إذ مات 38 ألف أمريكي، أثناء عملية البناء.

وتابع ترامب: “تم التعامل مع قواتنا البحرية والتجارة بطريقة غير عادلة وغير حكيمة للغاية. إن الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما. وهذه السرقة الكاملة لبلدنا سوف تتوقف على الفور”.

وشدد على أن للولايات المتحدة مصلحة راسخة في التشغيل الآمن والفعال والموثوق للقناة، متابعا: “لن ندعها تقع في الأيدي الخطأ أبدًا.. وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون أدنى شك”.