حسام أبو صفية.. طبيب غزة الذي لم يرضخ لتهديدات الاحتلال

الدكتور حسام أبو صفية طبيب فلسطيني يشغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حسام أبو صفية، يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، أثناء تأدية عمله داخل مستشفى كمال عدوان.

عُرف أبو صفية بتفانيه في تقديم الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المولد والنشأة

وُلد الدكتور حسام أبو صفية في مخيم جباليا بقطاع غزة عام 1973، وهو ينحدر من عائلة هُجرت عام 1948 من بلدة حمامة في قضاء عسقلان.

المسيرة المهنية

حصل أبو صفية على درجة الماجستير وشهادة البورد الفلسطيني في طب الأطفال والحديثي الولادة، وبعد سنوات من الممارسة العملية والتدرج في المناصب، تولى إدارة مستشفى كمال عدوان، الذي يُعد من أبرز المستشفيات في شمال قطاع غزة.

وتحت قيادته شهد المستشفى، تطورات كبيرة في الخدمات، ليصبح مركزًا رئيسيًّا للرعاية الصحية في المنطقة، خاصة خلال الأزمات الإنسانية التي نتجت عن الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

عمل الدكتور أبو صفية في الخطوط الأمامية أثناء الحروب على غزة، إذ أدار فرق الطوارئ واستقبل عشرات الإصابات الناتجة عن القصف الإسرائيلي. وكان يُشاهد دائمًا في غرف العمليات، يُعالج الجرحى تحت ظروف شديدة الخطورة.

استشهاد الابن

بعد فترة وجيزة من إفراج الاحتلال عن الدكتور أبو صفية إثر اجتياح المستشفى واعتقاله وعدد من الكادر الطبي، تلقى أبو صفية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، نبأ استشهاد ابنه إبراهيم بغارة إسرائيلية.

الاعتقال

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2024، عملية عسكرية مركزة في شمال غزة، ومنع دخول المساعدات، واستهدف بشكل عنيف كافة المناطق السكنية وعلى رأسها المستشفيات.

وأدى استهداف المستشفيات إلى تفاقم معاناة سكان الشمال، كما شكل تهديدًا للكوادر الطبية، لكن الدكتور حسام أبو صفية وآخرين، رفضوا النزوح إلى جنوب القطاع ومناطق يصيبها قصف أقل حدة من جيش الاحتلال.

وكان الطبيب الفلسطيني يحذر منذ بدء تلك العمليات الإسرائيلية في الشمال، عبر مقاطع “فيديو”، من سعي الاحتلال لإخلاء مستشفى كمال عدوان عبر قصف محيطه في أكثر من مرة.

وفي أحد المقاطع المصورة، دوّت انفجارات كبيرة أثناء كلمة لحسام أبو صفية، ولم يمر سوى بضعة أيام، حتى اقتحم الاحتلال المستشفى في 27 ديسمبر وأخرج جميع المرضى والأطباء واعتقل عددًا كبيرًا منهم.

قصف إسرائيلي يقاطع مناشدة مدير مستشفى #كمال_عدوان بعد 80 يوما من الحصار والاستهداف pic.twitter.com/L36Jx4oEAo — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 24, 2024

ومن بين الذين اعتقلهم الاحتلال، الدكتور حسام أبو صفية، وانتشرت له صورة قبل اعتقاله تظهره وهو يمشي وسط ركام المستشفى الذي أحرقه الاحتلال وأمامه دبابات وآليات إسرائيلية.