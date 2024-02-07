من هو القاضي نواف سلام الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية؟

أعلنت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أنه تم انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا للمحكمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت المحكمة في بيان، الثلاثاء، إنه تم انتخاب سلام من قبل أعضاء المحكمة، فيما اختيرت الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي انحازت لإسرائيل في دعوى جنوب إفريقيا نائبة له.

وأضافت المحكمة أن سلام شغل منصب عضو في المحكمة منذ 2018، بعدما كان يشغل في السابق منصب السفير والممثل الدائم لبلاده لبنان في الأمم المتحدة منذ 2007.

ويتكون فريق محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا، بينهم رئيس المحكمة ونائبه و13 قاضيًا وقاضية.

وبقرار اختيار سلام رئيسًا للمحكمة، أصبح ثاني عربي يتولى هذا المنصب الرفيع بعد الجزائري محمد بجاوي، الذي شغل المنصب ذاته لمدة 3 سنوات بداية من عام 1994.

وعقب هذا القرار غرد القاضي نواف سلام عبر منصة “إكس” على قرار انتخابه من قبل زملائه في المحكمة قائلًا “انتخابي رئيسًا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي”.

وأضاف “أول ما يحضر إلى ذهني أيضًا في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أمًا للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت في يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين في إطار الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 26 من الشهر نفسه أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.