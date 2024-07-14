دونالد ترامب.. رئيس غير تقليدي يطرق باب التاريخ من جهات عدة

لم يكن طريق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تقليديًا؛ إذ تمكن من الفوز بالرئاسة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في أول انتخابات سياسية يخوضها، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. يختلف ترامب عن الرؤساء المعاصرين الذين كانت لهم تجارب سياسية متعددة، سواء في الكونغرس أو في حكم الولايات، قبل الوصول إلى مقعد الرئاسة.

كيف كانت حياة دونالد ترامب الشخصية وأعماله التجارية؟

وُلد دونالد ترامب عام 1946، وبدأ مسيرته الحافلة في عالم المال والأعمال منذ تخرجه عام 1968 من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، حيث درس علوم التمويل والاقتصاد. اتبع ترامب نهج والده، فريدريك ترامب، الذي كان يعمل في مجال التطوير العقاري، وامتد نشاطه إلى مدينة نيويورك التي وُلد ونشأ بها.

وسعت إمبراطورية العقارات الخاصة بترامب في نيويورك، واستمرت في النمو حتى شملت قطاعات أخرى مثل المنشآت الرياضية، خاصة ملاعب الجولف التي يعشقها ترامب. في عام 1971، أسس ترامب “مؤسسة ترامب” التي تضم مجموعة من الشركات العاملة في الفنادق والمنتجعات وتجارة التجزئة والترفيه والإنتاج التلفزيوني.

ماذا نعرف عن عائلة دونالد ترامب وأطفاله؟

نشأ ترامب في أسرة مستقرة تضم خمسة أبناء، وكان ترتيبه الرابع بينهم. تزوج ترامب ثلاث مرات، آخرها من ميلانيا، عارضة الأزياء السابقة، وله خمسة أبناء من زيجاته الثلاث.

كيف كانت فترة رئاسة ترامب وسياساته؟

تميزت فترة رئاسة ترامب (2017-2021) بدفعه نحو سياسات يمينية محافظة، متمثلة في تخفيض الضرائب بشكل كبير، وتطوير الجيش الأمريكي بإنفاق نحو تريليوني دولار، والسيطرة على الحدود ومنع الهجرة غير النظامية.

خلال جائحة كورونا، أطلق ترامب أكبر حزمة من المساعدات المالية في التاريخ الأمريكي، وأسهم في دفع الشركات الأمريكية لتسهيل إنتاج اللقاحات اللازمة لمكافحة كوفيد-19.

ما هي أبرز مواقف وتصريحات ترامب المثيرة للجدل؟

تصريحات ترامب المثيرة للجدل كانت دائمًا محط أنظار الإعلام. فقد انتقد مرارًا سياسات الهجرة والتجارة الدولية، ووجه نقدًا حادًا للصين.

أُدين ترامب في مايو/أيار 2024 بـ34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال سرية في عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم “ستورمي دانييلز”، التي ادعت أنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، وهو ما وصفه ترامب بأنه محاولة لمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في نوفمبر/تشرين الأول المقبل، ويتنافس فيها مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

ما هي محاولات العزل والإجراءات القانونية التي واجهها ترامب؟

واجه ترامب إجراءات العزل مرتين خلال فترة رئاسته؛ الأولى في عام 2019 بتهمة إساءة استخدام السلطة، والثانية في عام 2021 بتهمة “التحريض على التمرد” في هجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكونغرس.

مع ذلك، حكمت المحكمة العليا الأمريكية في يوليو/تموز 2024 بأنه يتمتع بالحصانة في القرارات التي اتخذها كرئيس.

كيف تعامل ترامب مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟

تميز ترامب بتصريحاته الجريئة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت غالبًا ما تثير الجدل.

كما شارك في تقديم برامج تلفزيونية ونشر مجموعة من الكتب، من أشهرها كتاب “فن الصفقة”.

ماذا كان تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد والدبلوماسية؟

ركزت سياسات ترامب الاقتصادية على تعزيز النمو وتقليص العجز التجاري. على الصعيد الدولي، حاول ترامب تعزيز العلاقات مع بعض الدول وتقليص الاحتكاكات مع أخرى، خاصة في الشرق الأوسط والصين.

ما هو مستقبل ترامب السياسي؟

يظل دونالد ترامب شخصية استثنائية في التاريخ الأمريكي، حيث تمكن من تحويل مسيرته من رجل أعمال ناجح إلى رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح رمزًا للجدل والمحاولات المستمرة لتغيير الواقع السياسي الأمريكي.

ورغم كل التحديات القانونية والسياسية، ما زال ترامب يواصل مسيرته السياسية، مستهدفًا العودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024.

إذا تمكن من الفوز، سيدخل التاريخ مجددًا بوصفه أول رئيس أمريكي يُعاد انتخابه بعد مغادرته البيت الأبيض.

تأثير ترامب على الحزب الجمهوري

لا يمكن إنكار تأثير ترامب العميق على الحزب الجمهوري، حيث نجح في إعادة تشكيل الحزب بما يتماشى مع رؤيته وسياساته.

تحديات ترامب القانونية لم تقف حائلاً أمام دعمه المستمر من قِبل العديد من الجمهوريين الذين يرون فيه رمزًا للقوة والإصلاح.

مستقبل الولايات المتحدة في ظل سياسات ترامب

مع احتمال عودته إلى البيت الأبيض، تتوجه الأنظار إلى مستقبل الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب مرة أخرى. من المتوقع أن يحاول ترامب مواصلة تنفيذ سياساته الاقتصادية والدبلوماسية التي تبناها خلال ولايته الأولى، مؤكدًا على أهمية تقوية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز الأمن القومي.

بالنظر إلى مسيرة دونالد ترامب، من المجال التجاري إلى السياسي، تبقى تأثيراته على الحياة الأمريكية والدولية قائمة. حيث يظل ترامب شخصية مؤثرة وجدلًا متواصلًا في المشهد السياسي، منتظرين ما ستؤول إليه محاولاته في العودة إلى الرئاسة ودوره المستقبلي في السياسة الأمريكية.